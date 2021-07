Mener reguleringen ikke kan skje raskere, men åpner for strengere regler på nattetid

– Vi har allerede tatt alle snarveier som er mulig, sier samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

Nye regler for elsparkesykler kommer trolig i begynnelsen av september. Foto: Siri Øverland Eriksen

7. juli 2021 19:58 Sist oppdatert 6 minutter siden

Neste uke vedtar byrådet forskriften som skal regulere utleie av elsparkesykler.

Det opplyser samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) til Aftenposten.

Men den faktiske reguleringen kommer likevel til å la vente på seg.

På grunn av saksbehandlingsregler kan ikke forskriften tre i kraft med én gang, opplyser byråden.

– Aktørene må søke om tillatelse og søknadene må behandles. Derfor er det trolig tidlig i september at de nye kravene formelt vil gjøre seg gjeldende, sier Stav.

Hun oppfordrer likevel utleierne til å følge kravene i forskriften med én gang.

Byrådet har tidligere antydet at reguleringen kan være på plass fra slutten av august.

Åpner for å stenge fra klokken 23

Ifølge Stav er det ikke mulig å innføre forskriften tidligere.

– Vi har allerede tatt alle snarveier som er mulig, og innfører reglene så snart det går an uten å bryte loven, sier hun.

Samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG). Foto: Hanna Johre / NTB

I høringsforslaget byrådet sendte ut, var det foreslått nattestengt fra klokken 01 til 05.

Men nå åpner samferdselsbyråden for at det kan være aktuelt å utvide tiden det skal være stengt for utleie.

– Ja, vi vurderer dette sterkt. Vi ser dessuten også på muligheten til å redusere makshastigheten på kvelden og generelt i pressområder, sier hun.

Flere aktører stenger om natten

Tirsdag presenterte Oslo skadelegevakt nye, skyhøye tall for skader på elsparkesykler. Tallene for juni viser en dobling fra fjoråret.

Nok en gang ba legevakten om at det stenges for utleie på nattetid.

Så langt har de blitt delvis hørt.

Både i går og i dag har det kommet meldinger om at flere utleiere stenger for bruk på natten.

Men det vil antagelig ikke bli vanskelig å finne en sparkesykkel for utleie på natten denne sommeren heller.

For selv om enkeltaktører nå velger å stenge, anslår Bymiljøetaten at det finnes omtrent 20.000 sparkesykler i Oslo.

Ulykker med elsparkesykkel har økt kraftig fra i fjor. Her er fire jenter på én elsparkesykkel ved Olaf Ryes plass i Oslo tidligere i sommer. Foto: Jan Tomas Espedal

Mener hundrevis av skader kan unngås

Skadelegevakten har i lang tid oppfordret til å stenge for utleie fra klokken 23.

Årsaken er at det skjer flest skader i timen før midnatt. 75 prosent av de skadede i denne timen er påvirket av alkohol.

– Vi prøvde å regne litt på hvor mange skader vi kunne ha unngått mellom kl. 23 og 05 om morgenen hvis man hadde stengt i det tidsrommet. Helt opp i 300–400 skader kunne vi kanskje unngått frem til eventuell lovendring kommer i august, sa overlege Henrik Siverts tirsdag.

Både Siverts og hans kolleger rettet da kraftig skyts mot politikere og utleiere.

– Det er heldigvis ikke dødsfall i Oslo ennå. Men det kan skje, og det er nesten rart det ikke har skjedd ennå, sa Siverts.

Ulykkene er nå blitt så belastende for helsevesenet at de må bemanne opp ekstra med leger og sykepleiere.