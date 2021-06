Før har han bare gitt penger til høyresiden. Nå støtter Christian Ringnes Senterpartiets Oslo-valgkamp.

Eiendomsinvestor og milliardær Christian Ringnes støtter Senterpartiet i Oslos valgkamp med 200.000 kroner. Foto: Olav Olsen

Christian Ringnes forteller at Jan Bøhlers sjokkovergang fra Ap til Sp var det som utløste pengestøtten på 200.000 kroner.

Nå nettopp

Han har gitt større summer til Høyre og Venstre før. Men tidligere har han aldri gitt penger til et parti som har ønsket å felle en borgerlig regjering.

Nå har Christian Ringnes gitt 200.000 kroner i gave til Jan Bøhlers valgkamp i Oslo.

Til Aftenposten sier den kjente eiendomsinvestoren og milliardæren at han er «drevet inn i det av de beste krefter».

– Nemlig min kjære.

Ringnes (67) er forlovet med Lotte Birgitta Inger (44).

– Bak en mann står det jo gjerne en kvinne. Og min samboer og ringforlovede Lotte har veldig sans for Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiets «no nonsense»-linje, og det er jeg helt enig med henne i, sier Ringnes.

– Hun mener så mye fornuftig ellers, så hun har nok et poeng, her òg, legger han til.

Har sans for Vedum, støtte utløst av Bøhler

Han forteller at han personlig har sansen for både partileder Trygve Slagsvold Vedum og stortingsrepresentant Sandra Borch. Sistnevnte omtaler han som en «modig og rett frem» Sp-politiker.

– De sier det som det er. Og Vedum, man blir jo lattermild, legger han til.

Som eksempel viser Ringnes til at flere Venstre-profiler kledde seg ut som bier da partiet avholdt landsmøte i 2019. Stuntet var ment å få oppmerksomhet rundt en kampanje for å hindre insektdød. Vedum var ikke imponert.

«Ta eksempelet Venstre, da. Der løper de rundt med sånne toskete bie-tøydrakter på landsmøtet, mens jeg faktisk har fem millioner bier hjemme som produserer mat», sa Sp-lederen til VG.

– Jeg har jo støttet Venstre òg, jeg. Men det er jo veldig godt sagt, sier Ringnes.

Men det er en relativt fersk Sp-politiker som utløste støtten. I fjor høst sa den daværende Ap-profilen Jan Bøhler ja til å toppe Sps stortingsliste i Oslo.

– Det at de ikke fant plass til ham i Ap, og at han gikk til Sp, det merket jeg meg. Det var nok ikke en overilt handling. Jeg må si at det var den utløsende faktoren for min del, sier Ringnes.

Investoren sier han har stor sans for Bøhler. Dette gjelder særlig Bøhlers syn på kriminalitet og integrering i hovedstaden.

– Han kan Groruddalen. Den norske snillismen vekker en del latter, men han er én av dem man ikke ler av. Han vet akkurat hvordan det er og har respekt, sier Ringnes.

Snillisme som begrep ble løftet inn i politikken i 1991 av Rune Gerhardsen (Ap) med boken «Snillisme på norsk». I boken argumenterte han for at man stilte for få krav til sosialklienter, kriminelle og asylsøkere.

– Jeg kan ikke alt om innvandring selv, men jeg skjønner at han kan dette, og at han kan få gjort bra ting. Han er en handlingens mann.

I fjor gikk Jan Bøhler fra Ap til Sp. Han er nå partiets førstekandidat fra Oslo til høstens valg. Foto: Berit Roald, NTB

Kritisk til sentralisering

Ringnes forteller videre at han og forloveden er sterkt kritiske til sentraliseringen under Solberg-regjeringen. Ringnes er i utgangspunktet for sentralisering, så lenge dette fører til en mer effektiv drift av offentlig sektor. Men det har han ikke inntrykk av at dagens styre har lykkes med.

– Det er ingen tvil om at sentraliseringen de siste årene har vært mislykket. Man fjerner lokale tilbud, som lensmannskontorer, men blir sittende igjen med det som er unødvendig i det offentlige: mellomlaget av administrasjon. Det blir bare flere og flere byråkrater.

– Og så er det jo ikke rent lite jeg er uenig med Sp om. Det går blant annet på handel og europeisk fellesskap. Og så synes jeg de har litt å gå på hva gjelder dyrevelferd. Men bortsett fra de to tingene, synes jeg Sps bidrag til norsk politikk er positivt.

Ringnes understreker at han ikke ønsker at Solberg-regjeringen skal tape valget.

Senterpartiet ligger lengst til høyre blant de rødgrønne opposisjonspartiene.

– Betyr støtten til Sp at du tar det for gitt at det blir rødgrønt skifte, og at du da foretrekker et sterkest mulig Sp?

– Nei. Og i denne sammenhengen det jo ikke snakk om mye penger. Dette er en moralsk klapp på skulderen for en «job well done», sier Ringnes.

Han har foruten støtten til Sp også gitt 250.000 kroner til Venstres valgkamp. Ringnes har så langt ikke gitt penger til Høyre i år.