Mann (41) kritisk skadet med stikkvåpen på Lamberseter i Oslo

Mannen er kjørt til sykehus i bevisst tilstand. Han får nå videre behandling.

En butikkansatt er kritisk skadet etter å ha blitt stukket med en gjenstand på Lambertseter. Foto: Heiko Junge / NTB

29. apr. 2021 09:13 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Oslo politidistrikt meldte først om hendelsen på sin Twitter-konto.

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt sier til Aftenposten at den skadede mannen er 41 år. Mannen som er pågrepet for voldshendelsen, er 27 år og uskadet.

På Twitter skriver politiet at den skadede mannen er ansatt på Bunnpris, og at den pågrepne ikke har noen kjent tilknytning til butikken. Det fremstår heller ikke som at det er noen annen relasjon mellom de to.

Aftenpostens reporter på stedet forteller at det er 50–60 meter fra butikken til stedet der fornærmede ble funnet. Kilder på stedet opplyser også om at den skadde er daglig leder i butikken.

Meldingen kom til politiet 08.45.

– Det var snakk om en liten gruppe mennesker som sto på fortauet i Lambertseterveien. Vi kom til stedet etter kort tid og har kontroll på det vi mener er gjerningspersonen, sier Gulbrandsen.

Politiet har foreløpig ikke full oversikt over hvilket redskap som er blitt brukt.

– Det er snakk om stikkskader i overkropp, sier Gulbrandsen.

Foto: Heiko Junge / NTB

Det er også uklart om den skadede og gjerningspersonen hadde en relasjon til hverandre.

– Vi har foreløpig ikke funnet en klar relasjon mellom dem, sier Gulbrandsen.

Nå jobber politiet på stedet med å sikre spor.

– Vi gjør teknisk etterforskning og sikrer vitneopplysninger, sier Tor Gulbrandsen.