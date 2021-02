Guide: Urbane vinterferiegleder for hele familien

Denne helgen starter vinterferien, og friluftsmulighetene i urbane strøk er mange.

Oslo er fortsatt en stengt by også i vinterferien. Mye av det tradisjonelle kulturlivet som teatrene, kino og museer, er stengt. Selv med strengt smittevern er det mulig med morsomme aktiviteter.

Som et ledd i å minske trykket på kollektivtransporten til Marka, har Oslo kommune fraktet snø fra Holmenkollen og Lillomarka til flere grøntområder i bynære strøk. Denne uken har det i tillegg falt mye snø over hovedstaden, så både ski og akemuligheter er innen rekkevidde uten å måtte dra på langtur.

Én av mange muligheter er langrenn eller aking i kongens bakgård.

– Slottsparken er åpen for publikum hele året. Vi ønsker at parken også kan brukes til skigåing og aking, sa Sven Gj. Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet da snøen var på plass.

Under ligger en oversikt over mulighetene for bynær lek og moro. Den er ikke komplett, men ment som et utgangspunkt for inspirasjon.

Kommunen valgte Slottsparken over Frognerparken for skiløyper. Foto: Olav Olsen

På Voldsløkka, i Slottsparken og på Ola Narr er det tilrettelagt for langrenn. De to sistnevnte har også akemuligheter.

Den røde figuren viser Torshovdalen, hvor kommunen har tilrettelagt en park for snowboardere og skikjørere som driver med freestyle.

Skøyteis midt i byen:

Vannspeilet i Middelalderparken ved Bjørvika. Foto: Hans O. Torgersen

Det mangler ikke på muligheter for dem som foretrekker vannet i fast form. Bymiljøetaten gir følgende liste over skøyteis:

Ullernbanen

Gressbanen

Frogner stadion

Bergbanen

Voldsløkka

Kunstisbanen på Furuset

Olafiagangen Grønland

Tonsenhagen skoleidrettsplass

Godalsparken

Lambertseter grus

Lysaker Nord

Smestadparken

Hovseter ballbane

Mortensrud kunstgress

Bråtan grusbane (forbeholdt gode værforhold)

Bøler skolebane

Nordre Åsen

Ekeberg grusbane

Stallerudveien friområde

Blåfjell friområde (Leker’n)

Rosenholm skole friområde

Grønsund friområde

Kampen

Grünerhagen

Torshovdalen

St. Hanshaugen

Asperuddumpa

Brenna ballplass

Trolldalen (Alna)

Tokerud/Vestlibanen

Bjerkedalen

Grorud idrettspark

Korsvoll idrettspark

Røa idrettspark

Bogstad vinterparadis

Her er noen kulturtips og andre aktiviteter:

Fra Vigelandsparken. Foto: Bjørge, Stein

Natursti i Botanisk hage:

Naturhistorisk museum arrangerer gratis natursti med quiz i Botanisk hage fra 20. til 28. februar. Mer informasjon her.

Havnepromenaden:

Havnepromenaden i Oslo er ni kilometer lang og strekker seg fra Frognerkilen i vest til Kongshavn i øst. Følg containerne langs den for å få veihjelp og informasjon på turen.

Gjør-det-selv-sightseeing:

Visit Oslo foreslår en smittevernforsvarlig guiderunde: Med fulladet mobiltelefon og høretelefoner kan man få informasjonen man trenger om temaer som Henrik Ibsen, Akerselva, Y-blokkens arkitekt Erling Viksjø eller Nobels fredspris. Mer informasjon her.

Roseslottet ved Frognerseteren:

Vebjørn og Eimund Sands Roseslottet har rundet 110.000 besøkende siden åpningen i juni. I det store, utendørs kunstprosjektet bak Frognerseteren stasjon skildres frihetskampen gjennom okkupasjonsårene 1940–45. Frihetsverdiene vi mistet, løftes frem. Publikum kommer for en kombinasjon av kultur og natur på byens tak. Utstillingen er en fin mulighet til å gi barna både en kunstopplevelse og historietime. Åpent hver dag fra kl. 10–23

Tårnet ved Stovner:

VisitOslo anbefaler videre en tur til gangbanen rundt Stovnertårnet. Byggverket slynger seg opp mellom trærne og byr på flott utsikt over nærområdet. Tårnet er åpent for publikum døgnet rundt, og det er gratis inngang.

Ekebergparken og Vigelandsparken:

Til slutt anbefaler vi to klassikere. Ekebergparken byr på nydelig utsikt i tillegg til skulpturene. Sammen med Vigelandsparken er nok dette blant de minst smittefarlige kunstopplevelsene nå om dagen.