Vil fryse alle planer i et av landets dyreste strøk

Plutselig så de at det var bygget for mye i et område som skulle bevares. Nå trekker politikerne i nødbremsen. De vil stanse all bygging på kremtomtene.



Den unike villabebyggelsen, de historiske hageanleggene og strøkets karakter skulle beskyttes. Men utbygging har endret strøket på Frogner.

20. feb. 2022 17:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Planen har ikke fungert. Da kan vi ikke bare fortsette til det ikke er noe å bevare.

Høyres James Stove Lorentzen leder byutviklingsutvalget i Oslo bystyre.