Nå er hele denne øya i Indre Oslofjord solgt

Et skreddersydd konsept. Et meglerkontor. En hemmelig budrunde. Så var plutselig øya i Indre Oslofjord solgt. Men ikke som planlagt.

Lågøya ligger i Frogn kommune, mellon Nesodden og Ramton.

29. apr. 2022 17:24 Sist oppdatert nå nettopp

Noen rakk kanskje å få det med seg. I sosiale medier dukket det opp mystiske bilder av en koffert, en øy, en slags fergebillett. Teksten lød: Din egen hytte, din egen øy.

For de nysgjerrige fantes en egen nettside. Her kunne man lese at 21 innflyttingsklare sommerstuer ville komme for salg i Indre Oslofjord. Bare 45 minutter fra Aker brygge. Prislappene var mellom tre til ti millioner kroner. Salgsstart i juni.

Mye mer info var ikke å finne.

En perle i fjorden

En telefon til ansvarlig megler Sem og Johnsen avslørte likevel kjapt at det var snakk om Lågøya. Den lille perlen i Oslofjorden ligger i Frogn kommune, mellom Nesodden på østsiden og Ramton på vestsiden.

Her skulle alle hyttene få sine egne parseller og selges privat til høystbydende interesserte – allerede flere tusen, opplyste meglerkontoret. På den store visningsdagen ville disse bli fraktet på en innleid ferge til grilling og hytteinspeksjon.

Og de mystiske selgerne bak øya i Oslofjorden?

Circle K.

Selskapets forgjengere kjøpte Lågøya for 70.000 kroner tidlig på 1900-tallet. Egentlig skulle det være et importanlegg med oljetanker. I stedet endte det opp som ansattes sommerparadis i fire generasjoner.

I juni i år var planen å selge arvesølvet til høystbydende. Helt til en ukjent aktør kom på banen. Som ønsket å kjøpe hele øya.

Hjertebank og budgivning

– Vi tror dette går. Hjertet banker. Vi er fryktelig spente nå.

Det sa Henning Hoff Wikborg da Aftenposten snakket med ham forrige uke. Fredag var akkurat det første budet lagt på bordet. De siste dagene har slaget om øya stått.

I dag kom bekreftelsen:

Sparebankstiftelsen DNB kjøper Lågøya i Oslofjorden.

For den nette sum av 130 millioner blir øya tilgjengelig for alle. Drifterne skal være DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd (OF).

Nevnte Wikborg er daglig leder i DNT. Han sier at de to skal tilrettelegge øya med hytter for fellesskapet. Dessuten kommer en tennisbane, båthus og egnet adkomst for kajakker.

– Oslofjorden er veldig privatisert. Nå vil vi gi flere tilgang til fjorden, sier Wikborg.

Særlig er målet å gjøre øya tilgjengelig for barn og unge, fortsetter han.

– Veldig mange barn i Oslo har ingen hytte å reise til i feriene. Det vil vi gjøre noe med.

Fakta Lågøya Kjøpt av Norsk Brændselolje, under varemerket MIL, i 1920.

Har vært i selskapet eie som Norsk Brændselolje (MIL og BP), Norsk Olje (Norol), Statoil Norge (Statoil) og nå Circle K Norge.

Opprinnelig skulle det bygges tankanlegg på øya, men det ble i stedet anlagt på Fagerstrand.

Dermed ble Lågøya til et ferieparadis for selskapets ansatte. I fire generasjoner har øya vært ferieparadis for selskapets ansatte og deres familier.

På øya er det i dag 21 sommerstuer med solceller til lys, gass til komfyr og kjøleskap. Alle hyttene har peis eller ovn.

Øya er bilfri. Den er over 900 meter lang i retning nord-sør og dekker om lag 118 mål.

Det aller meste av øya er omgitt av fine svaberg med gode bademuligheter. I tillegg til de 21 hyttene er det tennisbane (bygget på 1930-tallet) og båthus på øya.

Den opprinnelige bebyggelsen på øya omfattet en bolig for en fiskerfamilie, et pensjonat og en tilhørende vinstue. Kilde: Circle K Norge AS Vis mer

– Skjer trolig aldri igjen

Espen Søilen er direktør i Oslofjordens Friluftsråd. Han beskriver situasjonen som «helt fantastisk».

– En hel øy som kan åpnes for allmennheten. Dette har vel knapt skjedd tidligere. Trolig skjer det aldri igjen i Indre Oslofjord, sier han.

Ifølge Søilen er overtagelsen 1. juli.

– Hadde hyttene blitt solgt privat, så hadde denne sjansen gått tapt. Nå er vi så glade at vi nesten ikke kan tro det.

Fornøyde er også Circle K. I en e-post skriver de at det er hyggelig at mange nå får muligheten til å nyte somrene på Lågøya.

– Dette er bokstavelig talt kortreist ferie, og tradisjonell norsk hyttenostalgi. Jeg tror mange DNT-medlemmer kommer til å sette pris på de 21 sommerstuene.

Det er i hvert fall noe vi ansatte i Circle K har satt stor pris på, skriver Magnus Berger videre. Han er direktør for eiendom og strategiske prosjekter i Circle K.

Hele Norge vant

Og meglerne?

«Vår idé bak Lågøya var alltid at den skulle være tilgjengelig for mange – nå blir den tilgjengelig for alle!»

Slik lød mailen fra Sem og Johnsen da bekreftelsen tikket inn på fredag. De får altså ikke solgt de 21 hytteperlene likevel. Ei heller reist på tokt med egen ferge.

Litt skuffet?

Nei, hele Norge vant øya!, skriver de.