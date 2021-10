Så delt er Oslos boligmarked

Boligprisene i Oslo har lenge gått til himmels. Men de lokale forskjellene er enorme. Hvorfor er det slik?

Boliger i delbydel Stovner, i bydelen med samme navn, har aller lavest pris pr. kvadratmeter. Delbydel er en statistisk enhet. Oslo er delt i 98 slike områder.

30. okt. 2021 09:54 Sist oppdatert 21 minutter siden

– Boligmarkedet i Oslo er ekstremt delt. Ingen andre byer er i nærheten.

Slik oppsummerer boligforsker Mari O. Mamre ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) situasjonen i hovedstaden.

Alle vet at prisene er høye. Men både hvor bratt prisstigningen har vært og de faktiske prisene varierer enormt. Vi har sett på bildet i dag og hvordan det er endret det siste tiåret. For å få frem de lokale forskjellene bruker vi salgstall for såkalte delbydeler. Oslo er delt inn i 98 slike.

Først: Hvor mye har boligprisene økt på ti år?