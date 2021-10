Avdyli-brødrene etterlyst etter Mortensrud-drapet

Valon (35) og Visar (32) Avdyli fra Bærum er siktet og etterlyst etter Mortensrud-drapet 7. oktober. Brødrene skal befinne seg i utlandet.

Bildene er fra videoovervåkingskamera på Gardermoen rett før brødrene tok et fly til Pristina i Kosovo, lørdag 9. oktober.

27. okt. 2021 12:37 Sist oppdatert nå nettopp

Brødrene fra Bærum ble i 2015 dømt for å støtte terrorgruppen IS. Det var første gang i Norge noen ble dømt for å ha støttet IS.

Nå er begge to siktet for Mortensrud-drapet 7. oktober. Valon og Visar Avdyli er norske statsborgere og har albansk familiebakgrunn. 20 år gamle Hamse Hashi Adan ble drept på Mortensrud.

Politiet ser imidlertid ingen sammenheng mellom tidligere domfellelser og drapet på Mortensrud.

Blomster og lys utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo etter at 20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt og drept tidligere i oktober.

Politiet har i pressemeldingen lagt ved bilder fra videoovervåkingskamera på Gardermoen rett før brødrene tok et fly til utlandet, lørdag 9. oktober.

Ifølge politiet tok brødrene fly til Pristina i Kosovo.

Politiet hadde på dette tidspunkt ikke mistanke mot brødrene og ble først kjent med at de hadde forlatt landet på et senere tidspunkt.

Politiet ber brødrene om å melde seg til politiet.

Det er Svein Holden som er forsvarer for begge to. Holden sier til Aftenposten at han har vært i kontakt med begge to etter at de ble etterlyst.

– Begge nekter for å ha noe med hendelsen å gjøre, sier Holden.

Holden ønsker ikke å svare på spørsmål om hvorfor de to reiste til utlandet kort tid etter drapet de nå er siktet for.