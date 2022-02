«Vi hørte alt naboen sa når vi satt på balkongen.» Løren-folk deler kritikken av de tette nye boligområdene.

Nok en gang får Oslos nybygde områder kritikk. Ingvild Langås Hvalen (17) har bodd i ett av dem nesten hele livet. Hun er enig i mye.

Ingvild Langås Hvalen (17) mener det ikke blir bra å bygge så tett som på Løren. Men det hun etterlyser aller mest er tilbud til de mange ungdommene som bor der.

9 minutter siden

– Det var balkongen vår. Vi hørte alt naboen sa når vi satt der.

Ingvild Langås Hvalen (17) står utenfor leiligheten på Løren som familien flyttet til da hun var fire. Hun husker hvordan de måtte ha gardinene trukket for for å hindre innsyn, og at folk kikket inn på rommet hennes.