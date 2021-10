– Det er en tid for alt

Inga Marte Thorkildsen går av som byråd for oppvekst og kunnskap. Hun overlater nøkkelen til Sunniva Holmås Eidsvoll.

I sin tid var det Sunniva Holmås Eidsvoll (38) som hentet Inga Marte Thorkildsen (45) til stillingen som byråd for oppvekst og kunnskap. Nå er det Eidsvoll som overtar byrådsposten.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

19. okt. 2021 18:10 Sist oppdatert nå nettopp

Hun var vært byråd i seks år. Det gjør henne til SVs lengstsittende byråd i Oslo. Tirsdag var det slutt. Inga Marte Thorkildsen går av som byråd for oppvekst og kunnskap med øyeblikkelig virkning.

Hun overlater stafettpinnen, og kontornøkkelen, til leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll. Begge var lett rørt da de møttes til nøkkeloverrekkelse på byrådskontoret tirsdag ettermiddag.

– Vi er enormt takknemlige ovenfor Inga Marte. Hun har gjort en enorm innsats og stått på for de sårbare barna. Hun har stått i stormen, men hun har stått veldig støtt, og visst at hun har hatt oss i ryggen, sier Eidsvoll.

– Tid for alt

Det var Eidsvoll som sammen med resten av ledelsen i Oslo SV som hentet Thorkildsen til byrådslederjobben i 2015. Eidsvoll beskriver det som et skup.

– Hun hadde vært med i regjering og sittet på Stortinget i mange år. Hun hadde en erfaring som var mye bredere enn det Marianne Borgen og jeg hadde, innrømmer Eidsvoll.

Når Eidsvoll nå overtar Thorkildsens rolle, sier de to at det er noe de har diskutert en stund.

– Vi fant ut at vi skulle ta en fot i bakken etter stortingsvalget. Da spørsmålet nå kom på ekte, «vil du fortsette i Oslo-politikken etter neste kommunevalg, eller ikke?». Da kjente jeg at det vil jeg egentlig ikke, sier Thorkildsen.

– Hva er det som gjør at du ikke vil?

– Jeg tenker at det er en tid for alt. Jeg gir alt i den jobben jeg er i. Jeg er ikke skrudd sammen slik at jeg bare gir litt. Da er det noen ganger fornuftig, når en har landet det meste man ønsker å få til, at det kan være klokt å se om etter noe annet, sier Thorkildsen.

Sunniva Holmås Eidsvoll overtar som byråd for oppvekst og kunnskap. Her er hun sammen med byrådsleder Raymond Johansen under tirsdagens pressekonferanse. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Tåler en trøkk

Den avtroppende byråden har stått i en rekke vanskelige saker knyttet til Oslo-skolen, Utdanningsetaten og avgangen til tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen. Dét avviser hun at det er medvirkende til at hun gir seg.

– Nei, da hadde jeg gått av for lenge siden. Jeg tåler en trøkk. Jeg tåler faktisk mange trøkker, sier Thorkildsen, som heller ikke er med på at hun selv er en kontroversiell politiker.

– Men både Lan og jeg har fått kjørt oss veldig, sier hun, med henvisning til tidligere byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg fra MDG.

– Vi vil noe veldig tydelig, og viker ikke. For mange kan det være provoserende, tror Torkildsen.

Også Raymond Johansen gir sin avtroppende byråd full støtte.

– Hvis du driver med politikk på det nivået vi gjør og overhodet ikke er kontroversiell, så er du i alle fall ikke noen god politiker. Og Inga Marte er en god politiker, sier Johansen til Aftenposten.

SV-par: Sunniva Holmås Eidsvoll får blomster fra ektemannen, tidligere stortingsrepresentant og statsråd Heikki Eidsvoll Holmås. – Hun kommer til å takle det kjempebra, sier han om konas mer fremtredende rolle.

Legger igjen bok om krisehåndtering

En av tingene som ligger igjen i vinduskarmen på kontoret etter Thorkildsen er en perm merket «Krisehåndtering.»

– Sunniva kommer nok til å trenge den hun også, ler Thorkildsen.

– Er det noe vi er veldig klar over, så er det at vi brått kan komme opp i kriser. Det har jeg virkelig fått erfare, sier Thorkildsen, men sier hun da tenker først og fremst på koronapandemien.

Hun forteller at når hun nå ser seg tilbake, er det med stolthet.

– Jeg har fått nyte det privilegiet det er å være politiker på dette nivået. Jeg har fått styre en by som Oslo, være der gjennom en pandemi, og gjøre noe så viktig, sier hun. Hun fremhever også endringene i Oslo-skolen.

– Det kunne ikke forsette som det var. Det er ikke perfekt, men det er et helt annet ytringsklima og en ærligere debatt om problemene i Oslo-skolen, mener hun.

Fremover

På spørsmål om fremtiden svarer Thorkildsen hemmelighetsfullt.

– Vi får se litt hva som åpner seg av muligheter. Jeg vurderer litt forskjellig, sier hun lurt.

Hun avviser ikke helt at hun kan komme tilbake til politikken, men viser til sitt svar da hun gikk av som nestleder i SV: «I´ll be back».

– Kanskje det blir et comeback en gang til. Men kanskje jeg også skal gjøre noe annet, vi får se.