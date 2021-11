Han ble dømt til tvungent psykisk helsevern i fjor. Dagen etter at han fikk perm, gikk han til angrep med kniv og ble skutt og drept.

33-åringen kom fra krigsherjede Tsjetsjenia og drømte om å bli skuespiller. – Han var definitivt på bedringens vei for ett år siden, sier en av de sakkyndige som vurderte 33-åringen.

Her går mannen til angrep på politiet i Thereses gate i Oslo.

9. nov. 2021 17:18 Sist oppdatert nå nettopp

I bar overkropp, veivende med en kniv i hånden, ble 33-åringen truffet minst to ganger av politibilen i Thereses gate ved Bislett i Oslo. Han ropte mot politiet. Den siste gangen ble han kastet inn i et inngangsparti. Da gikk mannen til angrep på politiet.

Hendelsen blir fanget opp av flere vitner, noen av disse filmer det som skjer. Det blir avfyrt flere skudd som treffer mannen. Den 33 år gamle tsjetsjeneren blir kort tid etter bekreftet død av politiet. En politimann ble skadet.

Episoden i Thereses gate skjer 11 måneder etter at mannen ble dømt til tvungent psykisk helsevern i Oslo tingrett. Hvordan kunne det skje?

Han var på en kortvarig permisjon, opplyste politiinspektør Grete Lien Metlid fra Oslo politidistrikt under en pressebrief tirsdag. Permisjonen startet mandag, opplyste Metlid.

Under permisjonen skulle han oppholde seg på en adresse i nærheten av åstedet.

– Jeg kan ikke si noe om årsaken for permisjonen, sier Metlid.

Det har nylig vært en utlendingssak med tanke på å utvise mannen fra Norge, ifølge politiet. De mener han er fra Kasakhstan. Det er for tidlig å konkludere om motiv, sier politiet. Men de følger sporet om hans historikk med tvungent psykisk helsevern.

Fra Tsjetsjenia til Kunsthøgskolen

33-åringen ble født i Russland på slutten av 80-tallet, ifølge Folkeregisteret. Nærmere bestemt i Groznyj, hovedstaden i Tsjetsjenia. Han skal ha innvandret alene til Norge etter det Aftenposten får opplyst av flere personer som på ulike tidspunkt har kjent mannen.

I den rettspsykiatriske vurderingen av ham fra 2019 viser de sakkyndige til at han har hatt en «vanskelig og traumatisk barndom og ungdom». Oppveksten foregikk i det krigsherjede Tsjetsjenia. Etter det Aftenposten kjenner til, mistet han flere familiemedlemmer i krigen der.

33-åringen var glad i biler og kampsport og drømte om å bli skuespiller.

– Han fortalte at faren hans ble drept i krigen i Tsjetsjenia, og at han hadde hatt forferdelige opplevelser der, forteller vennen Aslan Khatuev i Porsgrunn.

Tirsdag la han ut en siste hilsen til kameraten på Facebook: «Måtte Allah tilgi alle dine synder bror! Det var vondt å høre.» Khatuev forteller at 33-åringen slet med både alkohol og narkotika, som kunne føre til at han endret personlighet.

– Én gang etter en fest i Oslo i 2017 våknet jeg av at han sto ved siden av meg med en kniv rettet mot ansiktet mitt, forteller Khatuev.

– Han virket helt borte, og det var vanskelig å forstå oppførselen hans, sier han.

Etter den dramatiske knivepisoden ved Ankerbrua i 2019, da mannen ble innlagt på psykiatrisk, ble kontakten mindre. Men de hadde sist kontakt for litt over en uke siden.

– Han virket helt fin da, sier den tsjetsjenske kameraten.

I Norge skal 33-åringen ha klart seg bra frem til 2014 og 2015. Han kom inn på Kunsthøgskolen og gikk to år der. Han drømte om å bli Hollywood-skuespiller, får Aftenposten opplyst av en person som kjente mannen. 33-åringen har hatt flere mindre roller i norske film- og TV-produksjoner.

Men så ble utdannelsen avbrutt. Etter det Aftenposten får opplyst av personer som kjente 33-åringen på det tidspunktet, ble han utvist.

Sakkyndige i fjor: Bør følges opp i flere år

En junimorgen i 2019 rykket store politistyrker ut da det kom meldinger om en mann som truet folk med kniv på Grünerløkka. Før politiet kom frem, var en person blitt knivstukket. I tillegg var flere blitt truet med kniv. Mannen ble raskt pågrepet etter at politiet benyttet seg av et elektrosjokkvåpen.

Den russiske statsborgeren ble i tingretten dømt til tvungent psykisk helsevern. Under rettssaken hevdet han å ikke huske hva som skjedde om morgenen den aktuelle dagen. Kvelden før hadde han vært på byen og brukt kokain.

Mannen er domfelt flere ganger. Disse dommene viser at mannen ofte har havnet i vanskelige situasjoner og/eller begått kriminalitet mens han har vært ruset på narkotiske stoffer.

I 2014 ble han pågrepet etter at han nektet å følge politiets pålegg om å dra fra et område i Oslo. Han ble til slutt fraktet til akuttmottaket på Ullevål sykehus. Da han kom til bevissthet der, var han så fysisk utagerende at seks politifolk måtte holde ham nede. En blodprøve viste at han hadde en promille på 2,2, og det ble funnet spor av amfetamin, efedrin og kokain i urinen.

Politibilen som ble brukt til å kjøre ned 33-åringen, ble tirsdag dekket til med presenning.

De sakkyndige som utredet 33-åringen i forbindelse med episoden på Grünerløkka i 2019, mente at det verste som kunne skje 33-åringen, var at han falt ut av psykiatrisk behandling, forfalt sosialt og ruset seg. Dersom det skjedde, så fryktet de sakkyndige at lignende episoder som den på Grünerløkka igjen kunne skje.

«For at hans sykdom skal ha best mulig prognose, er det viktig at han har tett kontakt med det psykiske helsevern gjennom lang tid, les: flere år», heter det i dommen.

Fakta Tvungent psykisk helsevern Tvungent psykisk helsevern er en reaksjon du får dersom retten mener du var utilregnelig da du begikk lovbruddet. Du havner altså på sykehuset istedenfor å få straff. De tre første ukene må du være på sykehuset. Etter dette så er det sykehuset som bestemmer hvordan den tvungne behandlingen skal gjennomføres. I Norge kan den gjennomføres på to måter: Den mest kjente er at pasienten legges inn på sykehus.

Det er også mange som mottar tvungen psykisk helsehjelp hjemme eller på en institusjon. Da møter du opp til dagbehandling. Det er foreløpig ikke kjent hva slags behandling mannen hadde på nåværende tidspunkt. Etter ett år kan du be om at det tvungne helsevernet opphører. Da skal sykehuset vurdere om det er fare for at du begår nye lovbrudd. Hvis sykehuset mener at en slik fare ikke foreligger, varsles påtalemyndigheten. Hvis de er enig, så kan de besluttet at det tvungne helsevernet opphører. Hvis påtalemyndigheten ikke er enige, sendes saken til retten. Det er kun domstolen eller påtalemyndigheten som kan avslutte behandlingen dersom du er overført til tvungent psykisk helsevern som følge av et lovbrudd. Vis mer

Sakkyndig: – Han må ha blitt dårlig igjen

Randi Rosenqvist, en av to sakkyndige som vurderte mannen i forbindelse med straffesaken i fjor, sier at helseforetakene tar ekstra hensyn til de som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Hun sier til Aftenposten at man ikke alltid kan vite, hva som går bra, og hva som ikke går bra. Aftenposten snakket med Rosenqvist før det ble kjent at 33-åringen var ute på permisjon.

– Er du overrasket over at denne pasienten er ute, så kort tid etter dommen i desember i fjor?

– Det undres ikke jeg over. Da dommen falt i desember i fjor, så hadde han vært syk i halvannet år. Innen dommen kom, var han mye bedre. At han ett år etterpå er etablert i bolig, det syns ikke jeg er rart. Han var definitivt på bedringens vei for ett år siden. Ett år er ikke kort tid, når han er blitt bedre. Han må ha blitt dårlig igjen, svarer Rosenqvist.

Randi Rosenqvist var en av to sakkyndige som vurderte 33-åringen da han ble dømt til tvungen psykisk helsevern i desember i fjor.

– Det høres ut som et vanskelig tilfelle?

– Det er vanskelig å behandle schizofreni, men de fleste schizofrene pasienter vil få perioder hvor sykdommen blir forverret, og perioder hvor man blir bedre. Og det er politisk vedtatt at schizofrene pasienter skal bo hjemme så mye som mulig.

– Er du enig i den politikken?

– Jeg har vært bekymret for hvor nedbygget psykiatrien er, og mener at man burde hatt lengre opphold på sykehus. Jeg syns at sengekapasiteten i norsk psykiatri er for lav. Og jeg skjønner at overleger skriver ut pasienter når de er nødt til å frigjøre senger. Men de som er dømt til tvungent psykisk helsevern, de sitter det langt inne å skrive ut.