Desembersol ved Vækerø park.

Desember blues i rødt

Hvorfor er himmelen så vakker i disse dager?

18. des. 2021 20:09 Sist oppdatert nå nettopp

Normalt er himmelen alltid blå. Men når desembersolen er lav, treffer den partikler og iskrystaller i atmosfæren. Det er da vi ser den rødlige fargen aller best. Slik har det vært over hovedstaden de siste dagene. Varm himmel over julepyntet by. Aftenpostens fotograf fanget stemningen slik.

Kråkene har byttet plass med kranføreren høyt over Oslo.

Karusellene på Julemarkedet går rundt og rundt, men mangler besøkende.

Om bord på trikken i Stortingsgata gleder man seg til det meste.

Kyss på Aker brygge. Svein Halvor Halvorsen og Kristina Hallvik suger til seg dagslys. De gleder seg til jul på Gran Canaria.

Forskriftsmessig med munnbind igjennom portalen med julelys i Spikersuppa.

Tre badeglade tar badstue på Tjuvholmen.

Lykkehjul i sentrum.

Vandring i Bestumkilen .

Neonskilt med Nakkholmen og indre Oslofjord som bakteppe.