Denne parkeringen skulle koste 7000 kroner, men kommunen ber kun om 660 kroner

Oslo har ikke system for å kreve P-avgift fra denne bilen. Det har eieren spart store summer på.

I nesten en måned har denne bilen stått på St. Hanshaugen uten å betale P-avgift. Kommunen kunne ha fått over 7000 kroner fra eieren, men nøyer seg med 660 kroner.

17 minutter siden

I helgen kunne Aftenposten fortelle hvordan eieren av denne Alfa Romeoen slipper å betale for langtidsparkering på Lindern i bydel St. Hanshaugen.

Eieren ble 9. juni ilagt et gebyr på 660 kroner for manglende betaling av P-avgift. Bymiljøetaten (BYM) sa før helgen at eieren ikke kan ilegges flere gebyrer så lenge bilen står på samme sted.

Etter at saken ble publisert, har Statens vegvesen kontaktet Aftenposten for å fortelle at Oslo kommune har mulighet til å kreve mer penger fra eieren.

«Dersom noen følger denne bileierens eksempel, kan de få en overraskelse», står det i e-posten.

Statens vegvesen viser til Parkeringsforskriften. Der står det at en overtredelse av denne typen skal først resultere i en såkalt kontrollsanksjon på 660 kroner.

Hvis overtredelsen varer i over tre døgn, så skal bileieren i tillegg betale P-avgift som gjelder på stedet. Da skal avgiften betales fra dag én.

Men denne muligheten har ikke Oslo kommune benyttet seg av.

Parkering for over 7000 kroner

Ifølge bileieren hadde bilen stått der et par dager før gebyret ble ilagt 9. juni. Døgnprisen for parkering i området der bilen står, er ifølge Oslo kommunes nettsider 261 kroner.

Gebyret ble ilagt 9. juni. Tirsdag 5. juli ble bilen fjernet fra Lindern.

For parkering til og med sist søndag tilsvarer det 7047 kroner. I tillegg kommer kontrollsanksjonen på 660 kroner. Det blir til sammen 7707 kroner for parkeringen.

Likevel slipper altså bileieren unna med å betale 660 kroner for parkering i 27 dager.

Fikk ny reaksjon mandag

Mandag ble eieren ilagt en ny kontrollsanksjon på 660 kroner. Ifølge BYM var kjøretøyet flyttet. Dermed kunne en ny sanksjon for manglende betaling ilegges. Ifølge etaten tok eieren den med seg. Han lovet samtidig å fjerne bilen tirsdag.

Kommunen er klar over at de kan kreve eieren for P-avgift for hele perioden, men har ingen planer for det.

Det skriver Monica T. Olsen i en e-post. Hun er presseansvarlig i Bymiljøetaten (BYM).

– Bør ikke Oslo kommune lage et system for å kreve inn penger for parkering i slike saker?

«Det har vist seg teknisk vanskelig å utvikle en løsning for denne type kontroller, og det har derfor ikke blitt prioritert da problemet ikke er veldig utbredt», svarer Olsen.

– Tror dere at flere vil benytte seg av denne muligheten for å spare penger?

– Vi opplever som sagt ikke at dette er noe utbredt problem i Oslo, og man risikerer jo at bilen blir tauet bort. Vi sjekker jevnlig og tauer bort ved behov.

Skal ikke lønne seg

Halgeir Jansen er rådgiver i parkeringstilsynet i Statens vegvesen. Han viser til at parkeringsforskriften har en bestemmelse som har som formål at manglende parkeringsavgift ikke skal lønne seg.

– Mener du at Oslo kommune ikke følger forskriften?

– Om kommunen er forpliktet til å inkludere parkeringsavgift, i tillegg til kontrollsanksjon i slike tilfeller, er uavklart. Bestemmelsen er imidlertid innført for at det skal kunne unngås misbruk ved langtidsparkering, og at det ikke skal lønne seg å velge å ta en kontrollsanksjon fremfor å betale parkeringsavgift. Det er også uheldig at en parkeringsplass, som burde være tilgjengelig for allmennheten, blir okkupert av et hensatt kjøretøy.

Monica Olsen mener på sin side at Oslo kommune håndhever forskriften og ilegger kontrollsanksjon om det ikke er betalt avgift. Ifølge Olsen bruker kommunen muligheten til å fjerne kjøretøy dersom det er behov for det. Det er en egen paragraf i forskriften om det.

I denne saken var det ikke aktuelt å fjerne bilen siden eieren lovet å fjerne den selv i løpet av tirsdagen.

Nå er bilen solgt og fjernet

Aftenposten har snakket med bileieren tirsdag ettermiddag. Han kan fortelle at bilen nå er solgt og fjernet fra stedet.

– Nå har jeg solgt den til en som har greie på bil. Jeg har også snakket med BYM og betalt de to kontrollsanksjonene. Jeg får beklage hvis bilen har stått for sjenansen for noen, sier mannen.

– Hva tenker du om at du slipper å betale P-avgift på 7000 kroner?

– Jeg var ikke kjent med denne regelen. Nå har jeg gjort opp for meg og bilen er fjernet. Jeg kan si at jeg har lært mye om parkering gjennom denne saken, humrer han.