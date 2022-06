Kveldens Pride-markeringen avlyst. Politiet anbefaler utsettelse på bakgrunn av informasjon fra PST.

Oslo Pride planla en stor markering mandag kveld. Samtidig regner PST terrortrusselen som svært høy. Derfor mener politiet at det bør avlyses.

Pride-arrangementet på Rådhusplassen rigges ned mandag ettermiddag.

27. juni 2022 13:28 Sist oppdatert 8 minutter siden

Den planlagte støttemarkeringen i Oslo mandag kveld er nå avlyst av Oslo Pride.

Pride-markeringen var planlagt på Rådhusplassen i Oslo klokken 19:30. I ettermiddag ba politiet om at arrangementet utsettes. De kan ikke garantere for sikkerheten.

– Vi anbefaler ikke at arrangementet gjennomføres. Vi ber om at publikum også tar dette med i sine vurderinger, skriver Oslo-politiet i en e-post til Aftenposten.

Få timer senere sier de at dette er etter råd fra PST.

«På bakgrunn av informasjon fra PST og at det skeive miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister, er politiets klare anbefaling at kveldens Pride-arrangement i Oslo utsettes», uttaler politidirektør Benedicte Bjørndal.

Politiet anbefaler også at Pride-markeringer andre steder i landet vurderes utsatt inntil videre.

I 17:15-tiden sendte Oslo Pride en pressemelding til NTB om at markeringen er avlyst.

– Vi er lei oss for at vi nok en gang må ut med et budskap om at en pride-markering nok en gang må avlyses, uttaler Inger Kristin Haugsevje til NTB. Hun er leder for Oslo Pride.

– Veldig kjipt

Nå rigges arrangementet på Rådhusplassen i Oslo ned.

– Det er veldig kjipt, men det er ikke oss det er kjipest for. Det er for de som går glipp av markeringen sin, Tarald Moe Bjølseth til Aftenposten. Han er teknisk leder i NRK.

Teknisk leder Tarald Moe Bjølseth i NRK.

– Fører til at de slemme vinner

Julia Strocka Nyheim (23) fra Drammen var i Oslo for å overvære markeringen.

– Det er utrolig tragisk at politiet ikke klarer å ta vare på oss når vi trenger det mest. Det er tragisk, og ødelegger markeringen, sier hun.

– Det fører til at de slemme folkene vinner. Vi blir nødt til å være tause.

– Det er for dårlig at de først sier det blir, men så avlyser fordi det ble for stort. Det har jo vært innlysende hele veien at dette ville bli stort, sier hun.

Arrangørene rigger ned Pride-markering på Rådhusplassen i Oslo.

Ekstraordinær trussel

Terrortrusselen vurderes fortsatt som «ekstraordinær». Det regnes som 5 på en skala fra 1 til 5.

Politiets sikkerhetstjeneste hevet i helgen trusselnivået fra «moderat», som tilsvarer 3 av 5 på skalaen. Det skjedde etter skytingen i Oslo natt til lørdag.

PST begrunnet i helgen hevingen med at «det er gjennomført en terroraksjon og at det foreligger en uavklart trussel».

Politiinspektør Martin Strand snakket med pressen på Politihuset i Oslo i ettermiddag. Han ble spurt om en av grunnene til at politiet snakker om en uavklart trusselsituasjon er at man mistenker at den siktede mannen ikke opererte alene.

– Det kan være en av grunnene, svarte han.

Fakta Trusselnivåer PST har fem trusselnivåer: 1. Ingen kjent terrortrussel: Det pågår ulike typer aktivitet i ekstreme miljøer, men det foreligger ingen kjennskap til aktører som har vilje til å gjennomføre terror i Norge. 2. Lav terrortrussel: Enkelte aktører kan ha vilje til å gjennomføre terror, men mangler evne til å gjennomføre planene. 3. Moderat terrortrussel: En eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge. 4. Høy terrortrussel: Flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge 5. Ekstraordinær trusselsituasjon: Det er gjennomført en terroraksjon, eller foreligger en uavklart trussel i Norge. Kilde: PST Vis mer

«Ikke trues til stillhet»

«Kjærlighet og mangfold skal feires, ikke trues til stillhet», het det i en pressemelding for arrangementet.

Aftenposten har bedt om en kommentar fra Oslo Pride til den siste utviklingen i saken med at politiet fraråder at møtet holdes. Det har vi ennå ikke fått.

Folkemøtet ble begrunnet med et «behov for å samles og for å vise at vi står sammen» etter angrepet.

Oslo Pride har hatt en løpende dialog med Oslo-politiet om sikkerhet. Rohan Sandemo Fernando i Oslo Pride sa mandag formiddag at han håpet så mange som mulig ville komme.

Mandag formiddag ble det rigget opp en scene i den østlige enden av Rådhusplassen og det ble kjørt til sperringer.

Mandag formiddag jobbet de ennå på spreng med det spesifikke programmet for markeringen. Det var planlagt appeller, et minutts stillhet og artister. Arrangørene sa tidligere mandag at de håper folk tar med paroler og flagg de ville hatt i paraden som lørdag ble avlyst.

På Facebook har noen tusener likt Oslo Prides poster om markeringen. Når paraden holdes, telles deltagere i titusener og tilskuere i hundretusener.

Det er usikkert hvor mange som hadde tenkt å møte opp.

Politiet: Forstår behov

Møtet skulle arrangeres i samråd med Oslo kommune.

Politiets nye anbefaling får byrådsleder Raymond Johansen til å snu.

Han har oppdatert en Facebook-post der han tidligere oppfordret folk til å møte opp med at han ber folk droppe arrangementet.

– Uavklart situasjon

Tidligere mandag formiddag sa politiet i Oslo dette om møtet:

«Politiet forstår at det er et tydelig behov og engasjement i befolkningen for å ta avstand fra terror og vise støtte til utsatte grupper», skriver leder for felles operativ tjeneste, Martin Strand.

Bakgrunnen for snuoperasjonen er politiets mulighet for å sikre området. Ifølge Strand forholder politiet seg til PSTs forhøyede trusselnivå.

«Politiet har ingen informasjon om at noe skal skje, men situasjonen er fortsatt uavklart», skriver han.

Strand opplyste tidligere på mandag at Oslo-politiet ville være synlig til stede. I tillegg vil de iverksette tiltak som ikke er synlige for publikum. Han fremholdt at politiet følger situasjonen nøye og gjør løpende vurderinger.