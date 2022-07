Sykkelhotellet kostet 5 millioner. Tre år senere er det tomt.

Svært få kjøper månedskort for sykkelparkering under tak. Bane Nor er helt sikre på at enda flere vil bruke sykkelhotellet fremover.

I 2019 sto et nytt sykkelhotell klart på Rosenholm stasjon langs Østfoldbanen. Bruken har vært stabil lav.

Oppfordringen til Bane Nor er klar: Ta sykkelen fatt, og reis miljøvennlig til toget.

Men på Rosenholm har syklistene uteblitt. I hvert fall i stasjonens eget sykkelhotell. Det ligger på grensen mellom Oslo og Nordre Follo kommuner.

Denne juliformiddagen er det to sykler i hotellet. De 150 resterende plassene er ledige.

Stine Strachan er kommunikasjonssjef i Bane Nor. Hun sier at målgruppen er de som har lang reisevei til stasjonen. Togselskapet prøver å få disse til å droppe bilkjøring.

Bane Nor har tusenvis av P-plasser for sykkel ved 39 togstasjoner. Deres eneste sykkelhotell i Oslo er minst brukt i hele Norge.

Sykkelhotellet har en stor parkeringsplass som nærmeste nabo. I sommer er det buss for bane, men mange setter likevel igjen bilen på stasjonen.

Dyrt, men god investering

Ordningen er enkel. For 50 kroner i måneden kan syklister låse opp sykkelhotellet med telefonen. Da kan abonnentene parkere under tak.

På det meste har 19 personer betalt for sykkelparkering på Rosenholm. Det tilsvarer 12 prosent av kapasiteten. Enkelte måneder har det vært så lite som fire betalende brukere.

Men alle abonnentene sykler sjelden på samme dag til samme tid, ifølge Bane Nor. Det gjør at belegget ofte er enda lavere.

Sykkelhotellet kostet 5 millioner kroner i 2019, ifølge VårtOslo. Bane Nor mener fortsatt at det er en god investering.

– Var det feil å bygge det?

– Nei. Det er det ikke. Dette er langsiktig. Selv om det har vært lite brukt foreløpig, er det viktig for dem som bruker det. Dette er noe som står i mange, mange år. Vi regner med at bruken kommer til å gå opp, svarer Strachan.

Håper ordet sprer seg

Bane Nor sier de ikke vet hvorfor sykkelhotellet er lite brukt. Og de ønsker gjerne tilbakemeldinger.

– Burde dere ikke gjort mer for å finne årsaken når bruken har vært konstant lav i tre år?

– Det kan ta litt tid før folk forandrer vaner, og det er jo ikke sånn at sykkelhotellet ikke er brukt. I to av årene har det i tillegg vært mye korona, hjemmekontor og færre passasjerer på togene, svarer hun.

Det er grunnen til at Bane Nor nå oppfordrer flere til å bruke sykkelhotellet.

– Vi jobber konstant med hvordan vi kan gjøre sykkelparkeringen og bilparkeringen bedre for at flere skal ta mer tog. Så vi har litt andre ideer som vi kommer tilbake til etter at vi har testet litt mer, påpeker Strachan.

Kommunegrensen mellom Oslo og Nordre Follo (tidligere Oppegård) følger broen som ligger Rosenholmveien.

Nye sykkelhoteller kommer

Bymiljøetaten i Oslo kommune driver et sykkelhotell ved Oslo Sentralstasjon. På grunn av ferie har de ikke mulighet til å opplyse hvor mye det blir brukt.

Nye sykkelhoteller er nesten klar til bruk også på T-banestasjonene Ryen og Grorud. De skal også drives av kommunen.

Bane Nor har på sin side ikke konkrete planer om nye sykkelhoteller i Oslo.

– Vi er alltid åpen for det som hjelper for at flere skal ta mer tog. Hvis det er en stasjon der vi ser et sykkelhotell vil hjelpe, er vi åpen for å bygge det, sier Strachan.

Nordre Follo kommune har på grunn av ferie ikke hatt anledning til å kommentere saken. Det var Oppegård kommune, som nå er en del av Nordre Follo, som betalte mest for sykkelhotellet, ifølge Bane Nor.