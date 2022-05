Historier om vold, steinkasting og trusler spredde seg på Nørrebro. Politiet oppdaget at guttene som sto bak, bare var mellom 7 og 12 år gamle og levde mye av livet på gaten. Slik stopper danskene de aller yngste fra å bli gjengkriminelle. Oslo Ungdomskriminalitet De har vokst opp rundt kriminelle, men disse guttene fulgte ikke i brødrenes fotspor

KØBENHAVN (Aftenposten): Oslo har nesten dobbelt så mange unge kriminelle som København, som tar i bruk nye metoder: Disse 12 unge guttene er blitt fotfulgt døgnet rundt for å hindre dem i å bli kriminelle.

– Jeg håper at du faller, roper en av guttene til sosialarbeider Mathilde Støvring.

– Da håper jeg du tar meg imot, svarer hun.

Lydnivået er høyt inne på det kommunale tiltaket Gadepulsen på Nørrebro, like utenfor København sentrum. I fem år har de jobbet med 12 gutter som de fryktet skulle starte med kriminalitet.

I årevis har politikere og politi i Oslo forsøkt å få til det samme. Særlig er det stor bekymring for unge gutter som tidlig begår mye kriminalitet. Frykten er at de skal gli inn i kriminelle miljøer og gjenger. Noen tapper samfunnet for enorme ressurser.

I Danmark har imidlertid antall gjengkriminelle stupt. Både antall unge som blir anmeldt og dømt har gått ned i København. I bydelen Nørrebro gikk man drastisk til verks da en gruppe unge gutter begikk vold, hærverk og skapte uro i gatene.