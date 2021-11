En person knivstukket flere ganger ved skole i Oslo

Politiet leter mandag ettermiddag etter flere gjerningspersoner etter at en person ble knivstukket på Økern.

Nødetatene i arbeid ved åstedet mandag ettermiddag.

15. nov. 2021

En person er knivstukket i Kabelgata på Økern i Oslo, ifølge Oslo-politiet, som meldte om hendelsen klokken 12.37.

De hadde da fått meldinger om et slagsmål der involverte hadde både kniv og skytevåpen.

Offeret er fraktet til sykehus, men skadeomfanget er ikke kjent. Offeret er knivstukket flere ganger, opplyser politiets innsatsleder Kristoffer Bang.

Hendelsen har funnet sted ved Kuben videregående skole, opplyser operasjonsleder Tor Gruttum til Aftenposten.

Klokken 13.02 skriver politiet på Twitter at de så langt ikke vet om de involverte er elever ved skolen.

Politiets etterforskere jobber med bevissikring.

Politiet leter etter flere gjerningspersoner i området. Politiet sier at mange har vært i involvert i det de omtaler som et masseslagsmål, og at de så langt har anholdt eller pågrepet fem personer. Flere andre løp fra stedet da politiet ankom.

Politiets innsatsleder omtaler de involverte som unge gutter, de fleste trolig under 18 år.