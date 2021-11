Tenåringsgutt knivstukket flere ganger ved skole i Oslo

Politiet har kontroll på fem personer etter at en gutt i tenårene ble knivstukket gjentatte ganger på Økern i Oslo. De utelukker ikke flere pågripelser.

Nødetatene i arbeid ved åstedet mandag ettermiddag.

15. nov. 2021 13:26 Sist oppdatert nå nettopp

En gutt i tenårene er knivstukket i Kabelgata på Økern i Oslo, ifølge politiet.

De meldte om hendelsen klokken 12.37 mandag. Til Aftenposten sa politiets innsatsleder Kristoffer Bang at offeret var knivstukket flere ganger.

Politiet hadde i forkant fått meldinger om et slagsmål hvor involverte hadde både kniv og skytevåpen. De hadde situasjonen under kontroll 13.15.

Gutten er kjørt til sykehus. Han skal ha vært ved bevissthet, ifølge NTB.

Politiets etterforskere jobber med bevissikring.

Like før klokken 15 skrev nyhetsbyrået at politiet har kontroll på fem personer, hvorav to er pågrepet og tre innbrakt. De involverte er rundt 15–16 år.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser og etterforsker saken bredt. De sier at mange har vært i involvert i masseslagsmålet. Flere skal ha løp fra stedet da politiet ankom.

Gutten er elev ved skolen

– Vi må gå varsomt fram med tanke på alderen deres. Vi jobber videre med vitneavhør og sporsikring, sier operasjonsleder Tor Grøttum ved Oslo politidistrikt til NTB.

Mye tyder på at hendelsen bunner i en ungdomskonflikt, sier de.

Knivstikkingen fant sted ved Kuben videregående skole.

Gutten som ble skadet, er elev ved skolen, bekrefter rektor Kjell Olav Hauge til NRK.

Hans foresatte er kontaktet, opplyser Hauge, som bekrefter at flere av skolens elever var involvert, men de vet ikke i hvilket omfang.