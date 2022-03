Deler av Ring 1 skal senkes 10 meter. Nå varsles det om forsinkelser.

En av sentrums viktigste gater skal stenges og bygges om.

Mellom 2024 og 2027 vil denne delen av Ring 1 være stengt for trafikk.

9. mars 2022 08:55 Sist oppdatert nå nettopp

Byggingen av et nytt regjeringskvartal midt i Oslo er godt i gang.

For at sikkerheten i det nye kvartalet skal være god nok, er det bestemt at deler av Ring 1 må bygges om.

Veien, som i snitt passeres av 12.500 kjøretøyer i døgnet, skal terrorsikres og senkes. Hammersborgtunnelen skal bygges om og Vaterlandstunnelen oppgraderes. Førstnevnte skal senkes 10 meter på det meste.

Det blir ikke billig. De første anslagene fra 2017 antydet at prosjektet ville koste rundt 1,3 milliarder kroner. Nå ligger det an til å bli mer enn dobbelt så dyrt.