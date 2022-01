Hvordan går pandemien i Oslo og nabokommunene? Slik svarer kommunene selv nå før regjeringen bestemmer seg.

17 kommuner i Oslo og Viken meldte mandag om mangel på vaksineutstyr.

I flere kommuner er det mangel på vaksineutstyr.

Hva er risikoen nå for at pandemien kan føre til betydelig sykdomsbyrde og overbelastning av helsetjenestene i Oslo og Viken?

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i dag levert sin oppsummering.

Den er et viktig innspill når regjeringen, FHI og Helsedirektoratet skal vurdere videre tiltak.

Fire av 52 kommuner vurderer risikoen til å være på nivå 3 i FHIs risikoscenarioer. Det gjelder Oslo, Lørenskog, Nordre Follo og Drammen. Det er som i forrige uke. Det betyr at kommunene mener det er «høy grad av innleggelser», og at smittespredning «påvirker samfunnet i alvorlig grad».

31 kommuner er på middels nivå, som tilsvarer scenario 2. Det er fem færre enn forrige uke. Dette risikonivået betyr noe flere innleggelser, og at smitten «påvirker samfunnet i noe grad»

I 15 Viken-kommuner er man på laveste nivå. Det betyr «lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredning for samfunnet».

Smittetallene øker kraftig nå i Oslo og Viken. Det er ventet som følge av økt testing og at omikronvarianten nå dominerer. Smittetallene økte fra 12.767 til 23.977 i uke 2. I syv kommuner er mer enn 2 prosent av befolkningen blitt smittet de siste to ukene.

«Det er fortsatt høyt sykefravær i tjenestene og stor etterspørsel etter helsetjenester. Det er høy aktivitet på TISK (testing, smittesporing og telefon) og stort trykk på vaksinasjon. Den samlede belastningen på kommunene er stor», skriver Statsforvalteren.

På den andre siden har antallet innleggelser gått ned eller holdt seg stabilt.

Mangler vaksineutstyr i 17 kommuner

Å få vaksinert flest mulig så raskt så mulig, har vært et viktig argument for de strenge smittetiltakene.

Men selv om vaksinering har høy prioritert, er det mangel på helt grunnleggende utstyr som sprøyter, kanyler og spritservietter.

17 av de 46 kommunene i Oslo og Viken mangler utstyr, melder de til Statsforvalteren.

I flere kommuner mangler det utstyr som sprøyter, kanyler og spritservietter. I Oslo er det utfordrende med kapasiteten for å ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehusene.

Slik oppsummeres situasjonen i Oslo

I Oslo økte smittetallene fra 5607 til 11.314 i uke 2.

Kommunen skriver at kapasiteten for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene, er «utfordrende».

«Helsehusene har få ledige plasser, og den siste perioden har det vært venteliste på 6–10 stk. Ventetiden er kort. Sykehusene meldte på siste møte at de ikke opplever dette som problematisk», skriver Statsforvalteren.

12 «vinterplasser» er opprettet for å gi bedre kapasitet.

I 9 av 15 bydeler fører fravær til «en utfordrende situasjon i hjemmetjenestene». 9 bydeler og Helseetaten melder utfordringer med smittesporing.



Hvordan går det i nabokommunene?

Lørenskog melder om «høy risiko pga. økning av smitte generelt i kommunen». Det er vanskelig å få tak i tilstrekkelig sykepleiekompetanse. Det er mye sykdom blant personalet. Og det har vært smitte både i hjemmetjenesten og på sykehjemmene.

Drammen «har problemer med å skaffe ekstra ressurser og omprioritering er eneste løsning ved behov». Kommunen har søkt om personell fra Statsforvalteren, Manpower og Forsvaret. I tillegg har kommunen bedt om bistand fra Sivilforsvaret til testing.

Bærum er på middels risikonivå. Situasjonen er «forsvarlig», ifølge kommuneoverlegen. Presset på tjenester er det samme, og antallet innleggelser øker ikke.

Det meldes om høy andel smitte blant ansatte i barnehager pga. smitte i husstander. Det fører til «utfordringer rundt fravær og levering av tjenester». Generelt er det høy slitasje hos ansatte og ledere i kommunen. Smittesporing skjer bare av prioriterte grupper. Andre får SMS med informasjon.

Asker er også på middels risikonivå. Smitten øker også her. Omikron utgjør 70 prosent. «Pga. økt press på smittesporing er Koronaklinikken satt på rødt beredskapsnivå og omdisponering er iverksatt», melder kommunen.

Hurtigtester deles ut til selvtesting etter nasjonale prioriteringsliste. Årsaken er at det er begrenset tilgang til tester.

Lillestrøm er på middels risikonivå. «Men det er svært kritisk vedrørende personell på alle områder i TISK», skriver Statsforvalteren. Kommunen har, i likhet med flere andre, tatt i bruk SMS-løsning for varsling av smittede og nærkontakter.

«SMS-løsningen medfører at de kun ringer til de under 16 år samt de som ikke har bekreftet at de har mottatt SMS».

Dette er vaksineutstyret som mangler

Oslo og Viken har det klart høyeste smittetallene i Norge. Det er også her antallet innleggelser har vært høyest.

Mandag meldte 17 kommuner i Oslo og Viken at de ville gå tomme for vaksinasjonsutstyr denne uken.

Flå, Frogn, Hemsedal og Ål manglet 1 ml sprøyter.

Hemsedal manglet blå kanyler. De gjorde også Krødsherad, men fikk løst problemet ved at Flå sendte 2000 kanyler.

Spritservietter er mangelvare i Frogn, Hemsedal og Hvaler.

Det er tomt for kanylebokser i Frogn, Hemsedal, Hvaler, Lunner, Modum og Nordre Follo.

Drammen, Flå, Frogn, Hemsedal, Hol, Hvaler, Lunner, Modum og Ål melder om mangel på Apowipes.

Før øvrig er det ingen kommuner som har noe til overs av risikoavfallsesker, som er i ferd med å bli mangelvare.

Tirsdag ble det derfor inngått avtale med Helsedirektoratet om ekstra utkjøring til Drammen kommune. Drammen skal nå videresende vaksineutstyr til kommunene som mangler utstyr denne uken.