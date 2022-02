Opposisjonen krever svar etter brannstasjon-havari

Høyre og Venstre krever redegjørelse fra byråden etter ny rapport som regelrett slakter prosjektstyringen av arbeidet med ny hovedbrannstasjon i Oslo.

Slik skulle Oslos nye hovedstasjon på Bryn se ut. Her skulle Brann- og redningsetaten samlokaliseres med Vann- og avløpsetaten. I mai 2021 ble prosjektet stoppet.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Maria T. Pettrém Journalist

1. feb. 2022 07:34 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er en regelrett skandale, sier Marit Vea, nestleder i Oslo Venstres bystyregruppe.

Det Vea sikter til, er PWCs ferske og knusende rapport om hovedbrannstasjonen som skulle bygges på Bryn i Oslo. Aftenposten omtalte rapporten i helgen.

Arbeidet med stasjonen startet i 2017. I mai 2021 ble det stoppet. Det var blitt for dyrt. Da hadde Oslo kommune allerede brukt 215 millioner kroner.

I sin gransking finner PWC at «manglende samspill, helt fra prosjektets oppstart, har ført til en serie av dårlige beslutninger». PWC peker også på hyppige utskiftinger i ledelsen, uklare roller, tynne beslutningsgrunnlag og manglende kontroll over fakturering.

– Jeg mener at dette bør få konsekvenser. 215 millioner av skattebetalernes kroner er borte, uten at det er kommet noe som helst ut av det, sier Vea.

Krever redegjørelse

1,9 milliarder kroner skulle den koste. Så økte prisen til 4,25 milliarder. Da sa byrådet stopp. Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), var ansvarlig for prosjektet. Omsorgsbygg, som nå er en del av Oslobygg, var byggherre.

Marit Vea sier hun vil kreve en redegjørelse fra byråden snarest.

– Jeg kommer til å konfrontere byråden i denne saken allerede i utvalgsmøtet på onsdag, sier Vea.

Fakta Undersøkelsen av Hovedstasjon-prosjektet I Hovedstasjonen på Bryn skulle Brann- og redningsetaten samlokaliseres med Vann- og avløpsetaten. Prosjektet ble startet i 2017 og stoppet i mai 2021. PWCs granskning ble bestilt av styret i Omsorgsbygg høsten 2020. Omsorgsbygg er nå en del av foretaket Oslobygg. Bakgrunnen for bestillingen var at Omsorgsbygg var blitt gjort kjent med forhold de mente kunne tyde på brudd på lojalitetsplikten i kontrakten. Etter undersøkelsen kunne PWC fastslå at et slikt brudd ikke kunne dokumenteres. PWC har gjennomført intervjuer med 33 personer i forbindelse med undersøkelsen. PWC har mottatt over 1100 dokumenter bestående av omtrent 6000 sider med informasjon, herunder e-poster, brev, presentasjoner, møtereferater, månedsrapporter, interne notater, kontraktsdokumenter, plandokumenter, fakturaer, styringsgrupperapporter. I rapporten understrekes det at den gir uttrykk for PWCs syn på saken, basert på deres undersøkelser, informasjonsinnhenting og vurdering. PWC vil derfor ikke utelukke at det finnes opplysninger i saken som PWC ikke har kjennskap til. PWC-rapporten har kostet Oslo kommune 2,4 millioner kroner. Vis mer

Hun vil også krever at bystyret får fullt innsyn i rapporten. Store deler av rapporten Aftenposten har lest, er sladdet med begrunnelse i «private forhold».

– Jeg mener noen bør stille seg til ansvar for at dette har skjedd. Det er ingen som har tatt ansvaret her. Det mener jeg ikke er godt nok i en sak som dette, sier Vea.

Hun sier de må kunne være trygge på at Oslo ikke vil havne i en lignende situasjon igjen.

– Det virker som om byråden tar litt for lett på dette. En kan ikke bruke 200 millioner kroner på å finne ut at noe er for dyrt. Det må være rutiner på plass slik at ting som dette ikke skjer.

I 2020 ble den eksisterende brannstasjonen på Bryn lagt ned. En ny midlertidig stasjon ble bygget på Eikenga for 60 milllioner kroner – til ingen nytte. Her skulle brannfolkene holde til frem til den nye stasjonen var klar.

– Ikke et enkelttilfelle

Også Høyre reagerer.

– Dessverre er ikke dette et enkeltstående tilfelle. Det har vært veldig dårlige oppfølging av investeringer i Oslo kommune, sier gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

Hun peker på kostnadsoverskridelser på Fornebubanen og Oslos nye reservevannforsyning, som førte til tidligere byråd Lan Marie Bergs avgang.

I fjor kom Kommunerevisjonen med en rapport som viste at en rekke prosjekter ble mange milliarder kroner dyrere enn planlagt.

– Vi har etterlyst en gjennomgang av investeringsregimet for å se om det er noe systemisk feil eller om det bare er snakk om dårlig styring, sier hun.

Dette er den gamle brannstasjonen på Bryn. Den ble lagt ned i 2020 i påvente av den nye stasjonen som skulle komme. Nå står bygget tomt. Kommunen vet ikke hva de skal gjøre med den tomme stasjonen.

Byråden: Har orientert Finansutvalget

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), skriver i en e-post at hun i november 2021 orienterte Finansutvalget om rapporten i et lukket møte – også temaene som er unntatt offentlighet.

– Opposisjonen bør være varsom med å uttale seg for bombastisk om en rapport hvor kun en mindre del er gjort offentlig for Aftenposten, skriver Evensen.

Samtidig legger hun ikke skjul på at det «har vært utfordrende samarbeidsforhold i prosjektet som Oslo kommune må ta sin del av ansvaret for og lære av».

Victoria Marie Evensen (Ap) er byråd for næring og eierskap.

Oslobygg har fått i oppdrag å følge opp rapportens funn.

Hun vil likevel understreke at avgjørelsen om å stoppe prosjektet ble tatt før rapporten var ferdig. Det var ingen sammenheng mellom rapporten og den beslutningen, ifølge Evensen.

– Totalkostnaden på cirka 4 milliarder ble vurdert som for høy. Å avslutte prosjektet, tross medgåtte kostnader til forprosjektet, var en politisk beslutning som bystyret sluttet seg til, og som jeg mener var riktig å ta, avslutter hun.