Justisministeren besøkte Stovner politistasjon etter de mange skyteepisodene i Oslo

Hittil i år er det beslaget 50 skytevåpen på Oslos østkant. Terskelen for å bruke slike våpen er blitt lavere, mener politiet – men de vet ikke hvorfor.

– Mange er nok litt bekymret nå. Det er viktig å ha med seg at Oslo er en trygg by, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) da hun tirsdag formiddag besøkte Stovner politistasjon.

8 minutter siden

– Oslo-politiet jobber kontinuerlig med å fjerne skytevåpen fra byen vår. Vi kontrollerer kjente kriminelle aktører, i tillegg til at vi har god etterretningsinformasjon. Vi har hittil i år i Enhet Øst tatt ut 50 skytevåpen og 70–80 kniver og macheter, sier John Roger Lund.

Han er enhetsleder for Enhet Øst. Den dekker alle de østlige delene av ytre by i Oslo, fra Stovner i nord til Holmlia i sør.

– Det er uakseptabelt at noen går rundt med slike våpen i det offentlige rom. Det senker terskelen for å bruke dem, og det kan i enkeltsituasjoner føre helt galt av sted, sier Lund.

– Har dere noen teori om hvorfor terskelen for bruk er blitt lavere?

– Vi har ikke det. Men vi ser at unge voksne menn tyr til våpen, til tross for at de fleste sakene blir oppklart. Det bekymrer oss.

Ministeren: – Oslo er en trygg by

De mange skyteepisodene i Oslo høst var bakteppet da Emilie Enger Mehl (Sp), landets ferske justisminister, tirsdag hadde tatt turen til Stovner politistasjon, lengst nord i Groruddalen.

På drøye to måneder har det vært seks skyteepisoder.

Fakta Dette er episodene Søndag 15. august: To gutter i slutten av tenårene blir skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon. Én av dem blir alvorlig skadet. En mann i 30-årene er pågrepet i saken. Onsdag 25. august: To menn blir skutt ved en oppgang til en boligblokk på Trosterud. Begge blir fraktet til sykehus med alvorlige skader. Politiet pågriper og sikter to personer, men begge blir senere løslatt etter at mistanken svekkes. Mandag 30. august: En mann i 20-årene blir skutt ved Brynseng T-banestasjon, og han fraktes til sykehus med alvorlige skader. Flere personer blir vitne til skytingen. En mann i 20-årene blir pågrepet, siktet for drapsforsøk. Lørdag 2. oktober: En 22 år gammel mann blir fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha blitt skutt i et parkeringshus i Vika. Tre personer er siktet i saken, hvorav én av dem ble internasjonalt etterlyst og pågrepet etter ankomst fra Pakistan. Torsdag 7. oktober: 20 år gamle Hamse Hashi Adan blir skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud og dør av skadene dagen etter. Etter flere uker blir en mann i 40-årene pågrepet, siktet for medvirkning til drap. To andre menn er etterlyst internasjonalt. Mandag 25. oktober: En mann som blir beskrevet som «relativt ung» blir fraktet til sykehus etter å ha blitt skutt utenfor Stovner senter. Politiet bruker store ressurser i søket etter gjerningsmenn. Politiet uttalte i kjølvannet av Mortensrud-drapet at de tar skyteepisodene på alvor, men at de ikke ser en sammenheng mellom dem. Kilde: NTB Vis mer

Tilsammen er det åtte ofre. Ett av dem døde av skadene. Situasjonen bekymrer både politiet og politikere. Antallet episoder er uvanlig høyt. Politiet har offentlig foreløpig ikke satt de mange skytingene i sammenheng.

– Mange er nok litt bekymret nå. Det er viktig å ha med seg at Oslo er en trygg by. Vi ser konfliktlinjer i kjente kriminelle miljøer, og det er ingen grunn til at folk skal føle at byen ikke er trygg, sier Mehl.

25. oktober ble en person skutt i magen ved Stovner senter. Kun et steinkast fra Stovner politistasjon, som justisministeren besøkte tirsdag.

Tredje minister på besøk på fire år

I 2017 var daværende statsminister Erna Solberg (H) og hennes justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) der for å snakke om gjengkriminalitet. I 2018 var justisministeren på besøk en annen: Tor Mikkel Wara (Frp). Men temaet var det samme.

– Du er tredje justisminister på fire år som besøks Stovner. Hva skal til for at du ikke står her igjen neste år og sier det samme?

– Jeg vil gjøre grundig arbeid med politiet. Vi må se på hvordan vi kan nå dem som er på vei inn i slike miljøer og forhindre rekruttering. Vi må også se hvordan vi kan hjelpe dem som er i miljøene, ut, svar justisministeren.

Beate Gangås, som er politimester i Oslo, mener besøket er «utelukkende positivt».

– Det er tredje gang på fire år dere har justisministerbesøk her?

– Jeg setter veldig stor pris på at ministeren kommer ut til oss og får faktabasert informasjon. Jeg vil også love at dersom vi ser at det er behov for tiltak, eller det er informasjon de trenger for å fatte riktige beslutninger, så skal vi bidra med det, svarer Gangås.

Justisministeren og Oslos politimester møttes på Stovner politistasjon tirsdag formiddag.

Åpner døren for flere stasjoner i Oslo

Ministeren peker på forebygging, nærhet, tilstedeværelse og synlighet som viktige stikkord.

– Der har vår regjering en annen kurs enn den forrige, sier Mehl.

Hun uttalte for noen dager siden til Avisa Oslo at nye, lokale stasjoner i Oslo kan være aktuelt fremover.

– Nærhet handler ikke alltid om geografisk avstand. Det handler også om at man har politiet til stede lokalt og som kjenner sitt nærmiljø. I Oslo bor veldig mange mennesker på små geografiske områder. Når regjeringen skal gå gjennom politiets beredskap og tilstedeværelse i hele Norge, vil Oslo være med i vurderingen på linje med andre områder, sier hun.