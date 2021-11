Varslet kutt om ikke flere tar kollektivt – nye tall gir liten grunn til jubel for Ruter

Om ikke flere tar kollektivtrafikk, kan det komme kutt. Men nye tall gir liten grunn til jubel for Ruter.

Ruter har de siste ukene hatt vekst i passasjerer. Men veksten er foreløpig ikke stor nok til å unngå kutt.

4. nov. 2021 18:59 Sist oppdatert nå nettopp

Det er nå to uker siden Aftenposten skrev at Ruter kan måtte kutte drastisk i kollektivtilbudet i Oslo og Viken om ikke passasjerene kommer tilbake eller politikerne legger penger på bordet.

De siste ukene er flere scenarioer blitt skissert i mediene. Sist fredag skrev NRK at det blant annet kan bli sterkt redusert tilbud i Viken på kveldstid og i helger.

I løpet av desember må Ruter bestemme seg for hva de skal gjøre til neste år. For hver dag som går, nærmer det seg vanskelige valg for Oslo og Vikens kollektivtilbyder.

Så. Hva har skjedd på de to ukene siden Ruter ropte varsko i Aftenposten?