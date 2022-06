Byrådspartiene i Oslo ble dumpet av Rødt. Da prøvde de å få en budsjettavtale med Venstre.

De rødgrønne byrådspartiene i Oslo fikk ikke til noen avtale med sin faste budsjettpartner Rødt. Få timer før budsjettbehandlingen i Rådhuset forsøkte Ap, SV og MDG å få til en avtale med Venstre, bekrefter partiets gruppeleder.

I siste time forsøkte byrådspartiene å få til en avtale om revidert budsjett. De lyktes ikke. Her er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og gruppeleder i Ap Andreas Halse fra en pressekonferanse tidligere i uken.

15. juni 2022 18:27 Sist oppdatert 19 minutter siden

Leder av finanskomiteen i Oslo bystyre, Andreas Halse, frykter en ekstraregning på 60–70 millioner kroner når bystyret skal vedta revidert Oslo-budsjett onsdag.

Det er fordi Rødt har snudd ryggen til byrådspartiene. De er irriterte fordi de mener byrådet har vært altfor treige med å svare på spørsmål og ta initiativ til samtaler.

Uten en budsjettpartner har ikke byrådet et avklart flertall bak forslaget sitt. Da mister byrådspartiene kontroll over budsjettbehandlingen.

Venstre bekrefter

Byrådet må da gå sammen med ulike partier, til høyre og venstre, for å få gjennom sine ulike budsjettforslag. Det er onsdag ettermiddag klart at opposisjonen får flertall for en rekke av sine budsjettforslag – mot byrådspartienes vilje.

I tolvte time har byrådspartiene derfor forsøkt å få til en budsjettavtale med Venstre.

Det bekrefter Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

– Det skjedde for et par timer siden, skriver han i en melding til Aftenposten i 17-tiden onsdag.

– Det ble ingen avtale, sier han.

Rødt reagerer

Rødt, som har vært byrådets budsjettpartner siden 2015, har ikke sansen for initiativet.

– Jeg registrerer at det rødgrønne byrådet i Oslo prøver å få til en avtale med Norges mest fagforeningsfiendtlige parti. Jeg vil advare Ap mot å gjenta oppskriften fra 2017: Da valgte Støre samarbeid med Venstre og KrF fremfor med Rødt. Det møtte sterke reaksjoner fra fagbevegelsen og deres egne velgere. Vi husker hvordan valget endte, sier fylkesleder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri.

– Ikke holdbart

– Vi spurte om de ville være med på en løsning med mer penger til kollektiv, skole og flere sosiale tiltak. Svaret vi fikk viste vel tydelig at det var de ikke interessert i, sier Aps Andreas Halse i en kommentar.

Han mener det ikke er gunstig å ikke ha en ferdigforhandlet avtale om det reviderte budsjettet.

– Vi kan ikke holde på å lage budsjetter på den måten mange ganger, for da mister vi jo kontrollen over økonomien, og det er jo grunnlaget for alle andre prioriteringer vi gjør, sa han.

Venstres bystyrerepresentant Haakon Riekeles reagerer på Halses kommentar.

« Det er en merkelig virkelighetsbeskrivelse fra Halse. Sannheten er at byrådet var ikke villig til å komme oss i møte på våre krav om å styrke skole, miljø, kollektiv og rusomsorg, og kom aldri med noen motforslag. Venstre inngår ikke et budsjettforlik i siste liten for småpenger. Spesielt ikke når alternativet er å få en rekke gjennomslag sammen med resten av opposisjonen», skriver Riekeles i en e-post.