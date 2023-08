Buss kjørte inn i skole på Tøyen i Oslo – 12 personer er skadet

En regionbuss kjørte onsdag kveld inn i Vahl skole i Oslo. 12 personer ble skadet – flere alvorlig. Bussjåføren er siktet i saken.

Slik så det ut på stedet etter at en buss kjørt inn i Vahl skole på Tøyen i Oslo sent onsdag kveld. Vis mer

Publisert: 16.08.2023 Oppdatert: 17.08.2023 07:48

Ulykken skjedde i 22-tiden onsdag. Det var en grønn regionbuss som kjørte av veien og frontkolliderte i veggen til en av bygningene tilhørende Vahl skole på Tøyen, like over veien for Botanisk hage.

Kort tid etterpå kom et stort antall utrykningskjøretøyer til stedet. Både sentrum ambulansestasjon og politihuset i Oslo ligger få hundre meter unna.

Politiet opplyste natt til torsdag at det totalt er 12 personer som er definert som skadede. Av disse er ti passasjerer, bussjåføren og en person på utsiden som fikk i seg noe røyk.

Onsdag kveld ble to personer omtalt som kritisk skadet, men torsdag morgen sier politiet til Aftenposten at ingen nå vurderes som livstruende skadet.

Av de skadede ble seks personer kjørt til sykehus. Seks har fått behandling på legevakt.

Politiet har ingen informasjon som tilsier at dette er noe annet enn en ulykke.

Sjåføren er siktet

Torsdag morgen sier politiet til Aftenposten at sjåføren, en mann i 60-årene, er siktet i saken. Førerkortet hans er beslaglagt.

– Bussjåføren er siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 3, sier Jørn Espen Nilsen, krimleder ved krimvakten i Oslo politidistrikt.

Veitrafikklovens paragraf 3 sier at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Bussen ble stående med hjørnet på en av skoleområdets murbygninger gjennom frontvinduet. Vis mer

Nilsen understreker at saken fremdeles er under etterforskning.

Bussjåføren ble forsøkt avhørt i natt, men avhøret kunne ikke gjennomføres på grunn av hans helsetilstand. Han hadde torsdag morgen ikke fått en forsvarer.

Vitne hørte et kraftig smell

Ulykken skjedde i et sentralt område av byen der mange mennesker ferdes, og flere bisto med å få passasjerene ut av bussen og gi førstehjelp.

Det var en periode en tildels uoversiktelig situasjon på stedet. Skadede ble fraktet vekk på båre. Flere gråt. Mange fikk tilsyn av helsepersonell.

Et vitne Aftenposten har snakket med, forteller at hun hørte et kraftig smell.

– Jeg lå og prøvde å sove. Så hørte jeg et kjempebrak. Det varte i flere sekunder. Jeg var overbevist om at det var terrorangrep eller en bombe som gikk av. Så gikk jeg til vinduet for å se. Jeg så ikke noe umiddelbart. Men så jeg at masse brannbiler kom hit, sier Maylinn Østenstad.

Busspassasjerer og hjelpemannskaper er samlet rundt bussen. Vis mer

Området der ulykken skjedde, var sperret av i over fire timer. Bussen hadde kjørt ned et trafikklys og tilhørende stolpe, og gatelysene i området var mørklagt.

Bussen kjørte gjennom Vahls gate, en viktig ferdselsåre med mye trafikk som brukes av flere busslinjer. Det er et eget kollektivfelt i gaten, som har en fartsgrense på 40 kilometer i timen. Ved skolen er fartsgrensen 30 kilometer i timen.

Statens havarikommisjon og Ulykkesanalysegruppa til Statens vegvesen er varslet.

Spor i veibanen indikerer bussens ferd før den kjørte ned et trafikklys og kolliderte mot hjørnet på bygget i bakgrunnen. Bildet er tatt torsdag morgen. Kollektivfeltet går til venstre. Vis mer

Mor ved skolen: – Har vært bekymret

Vahl skole er en barneskole på Tøyen i bydel Gamle Oslo. Den ligger rett over gaten fra Botanisk hage.

– Jeg holdt på å legge barna mine. Så fikk jeg telefon fra søsteren min, som bor på Holmlia. Hun spurte om jeg hadde hørt nyheten: En buss har kræsjet i Vahl skole. Jeg vekket barna og sa at vi måtte gå og se på skolen deres, det har skjedd en ulykke der nede. Det var en grønn, stor buss som sto inne i skolen.

– Jeg har to barn på skolen, en i femte og en i syvende klasse, sier Anisa Mohamed. Hun er FAU-leder ved Vahl skole.

– Jeg har tatt det opp før at vi trenger beskyttelse mot veiene. Det er ingenting som beskytter hvis det kommer biler eller busser en annen gang. Jeg håper at det kan bli forandring nå. Heldigvis ble ingen barn skadet, understreker Mohamed.

Tror alle de skadede satt på bussen

Innsatsleder Svend Bjelland fra Oslo politidistrikt sa onsdag kveld at det ikke er noe som tyder på noe annet enn at det er en ulykke.

Det var en periode usikkerhet rundt hvorvidt noen av de skadede var personer på fortauet som hadde blitt påkjørt.

Svend Bjelland ledet politiets operative arbeid på stedet onsdag kveld. Vis mer

– Når vi kom var det veldig uoversiktlig. Sånn som det ser ut nå, er alle de skadede passasjerer på bussen. Den som ble mest alvorlig skadet, satt fastklemt og ble frigjort av brannvesenet, sier Svend Bjelland til Aftenposten.

Han understrekte onsdag kveld at det var altfor tidlig å fastslå hvorfor ulykken hadde skjedd.

Bjørn Nuland, innsatsleder helse, kunne fortelle at de rykket ut med syv ambulanser og en legebil. De to mest alvorlig skadede pasientene ble fraktet til Ullevål sykehus. En alvorlig skadet ble fraktet til Ahus i Viken.

Klokken 02.36 natt til torsdag skrev politiet på X/Twitter at «vi er ferdig på stedet, bussen er tauet inn for ytterlige undersøkelser».