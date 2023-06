Høyre: Vil løfte Grønland med «Østkantens mathall»

Planen om et matmarked som skulle «redde» Grønland, ble skrotet for fem år siden. Nå lover Oslo Høyre å gjennomføre hvis de vinner valget.

Et glasshus fullt av matboder bygget inn under Nylandsbrua. Nå blir forslaget om matmarked hentet opp igjen – som en del av valgkampen.

23.06.2023 10:19

Gi meg sammendraget

Et marked med råvarer og signatur-retter fra hele verden. Laget av folk bosatt på Grønland og like mangfoldig som bydelen.

Det var enkelt sagt ideen Nevzat Arikan lanserte i 2018. Gründeren bak utesteder som Arakataka, Trattoria Popolare og Nedre Foss, så som alle andre at Olafia-gangen var et tungt belastet område. Og han mente tilstedeværelse av voksne må til for å skape trygghet.

– Jeg ville lage et folkelig sted på Grønlands premisser. Et rimelig sted der vi viser frem hva befolkningen er god for, sier han i dag.

Nevzat Arikan og arkitekt Mari Smørgrav presenterte ideen om et matmarked under Nylandsbrua i 2018. De har like stor tro på den i dag.

For selv om byrådet i utgangspunktet anbefalte et matmarked, og samtlige partier i bydelsutvalget var positive til ideen, ble den aldri realisert. I en spørreundersøkelse ønsket et flertall av beboerne lekeparken SuperGrønland.

Byrådet lyttet og parken åpnet i 2020. Som Aftenposten har skrevet, ble den preget av tilgrising og manglende vedlikehold.

Bruk og salg av dop dominerer nå i en slik grad at både politiet og politikerne har slått alarm. Bydelsutvalget ønsker å videreføre prosjektet - men med en helt annen oppfølging.

I dag er det få spor igjen etter SuperGrønland. Men politiet har lovet å være mer til stede for å gjøre området tryggere.

Østkantens mathall

Men nå kommer Oslo Høyres byrådslederkandidat på banen. Hvis Eirik Lae Solberg vinner valget, lover han å realisere ideen om et matmarked.

– Så langt har det vært mange kortsiktige tiltak, som en lekepark som raskt forfalt. På ingen måte noe løft for området, konstaterer han.

Det han mener må til, er noe permanent som gjør at «vanlige» voksne bruker eget nærmiljø. Og oppholder seg der. Eller at andre voksne reiser til området. Et forbilde er Mercato Metropolitano i Elephant & Catsle i London. Nørrebro i København har også et som ligner.

Arbeidstittel i Oslo: Østkantens mathall.

– Et sted som kan speile mangfoldet i Oslos mattradisjoner gjennom lokale folk. Jordnært og lokalt forankret, sier Solberg.

– Men Grønland mangler ikke akkurat butikker med eksotiske matvarer?

– Jeg tror grønnsakbutikkene og et matmarked vil forsterke hverandre og gjøre Grønland enda mer populært. Og med T-banestasjonen som nærmeste nabo, blir det lett å komme dit, sier han.

I likhet med Nevzat Arikan mener han at voksne mennesker i området vil bidra til at kriminaliteten forsvinner.

Mange føler seg både utrygge og lite velkomne i Olafia-gangen i dag. Ifølge politiet har kriminelle «tatt eierskap» til området.

Få med innvandrerkvinner

Nå lover Solberg altså å gå videre med ideen hvis han blir byrådsleder.

– Vi må samarbeide med Nevzat Arikan eller andre lokale ildsjeler og næringsliv, sier han og understreker at private investorer må inn. Men i samarbeid med kommunen og områdeløft.

Et amfi ned mot Akerselva er blant tingene Nevzat Arikan og Tuvalu Arkitekter la opp til.

Og Nevzat Arikan har stadig like stor tro på prosjektet.

– Jeg har alltid hatt et hjerte for Grønland og har holdt ideen varm, sier han.

Han understreker at han ikke vil bidra til gentrifisering. Tvert imot vil han satse spesielt på å inkludere innvandrerkvinner.

– Mitt eneste krav er at de må kunne lage én eller flere retter veldig bra. Så vil de få sine egne boder. Jeg mener fremdeles at dette vil kunne skape flere positive ting på Grønland, sier han.

Han sier han er absolutt er villig til å investere i prosjektet. Men at kommunen må legge til rette med infrastruktur og søppelhåndtering.

– Tenk på de enorme summene som er brukt for å integrere innvandrerkvinner. Dette vil virkelig kunne gi dem en mulighet og et springbrett.