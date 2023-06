Oslo-politikere bekymret for foreldre som krever Pride-fritak

Et skjema for fritak for Pride-arrangementer i skolen sprer seg i sosiale medier. Skolebyråden i Oslo presiserer nå fritaksreglene for skolene.

Mange skoler bruker juni, som er Pride- måneden, til undervisning knyttet til seksualitet og kjønnsmangfold. Vis mer

Skoler i Oslo har den siste tiden mottatt søknader fra foreldre som ikke ønsker at barna skal delta i Pride-arrangementer.

Noen skoler har mottatt et ferdigskrevet fritaksskjema, ifølge Utdanningsetaten. Skjemaet har spredd seg i lukkede grupper på sosiale medier, ifølge flere medier.

Dette bekymrer flere politikere i Oslo. Under bystyremøtet torsdag tok Høyres Silje Lutro opp saken.

– Jeg får oppriktig klump i magen av å tenke på de elevene som opplever at andre elever blir holdt unna undervisning som kanskje for første gang setter ord på spørsmål som er veldig viktig for dem, uttalte hun.

Lutro sier hun er bekymret etter mediesaker om at elever blir holdt borte fra undervisning om seksualmangfold og inkludering.

Dette er søknadsskjemaet som deles i lukkede grupper på sosiale medier, ifølge flere medier. “Vi følger med på hvordan barnehager og skoler har iverksatt Pride- markering og/eller LGBT-ideologien som en del av skolegangen til små barn”, heter det i brevet.

– Opprørende

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier hun er svært bekymret for at foreldre blir oppfordret til å fylle ut et fritaksskjemaet for Pride.

– Det er veldig opprørende at konservative og ytterliggående krefter prøver å skape splid mellom barna våre, sier hun.

Hun sier hun har bedt Utdanningsetaten sende en presisering til alle skoler om hva som kan gi fritak og hva som ikke gjør det.

– Man får ikke fritak for obligatorisk undervisning om kjønnsmangfold, inkludering og verdien av menneskeverd, utdyper Eidsvoll overfor Aftenposten.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er bekymret over fritaksskjemaet som sirkulerer.

Eidsvoll sier det er mulig å få fritak fra aktiviteter som foreldre mener er støtende ut fra egen religion eller eget livssyn.

Dette kan være arrangementer på skolene, som egne Pride-parader og heising av regnbueflagg. Eidsvoll sier det varierer veldig fra skole til skole og klasse til klasse om man arrangerer dette.

Høyre utfordret skolebyråden på hva hun gjør for å hindre at elever blir holdt borte fra undervisning om kjønn- og seksualmangfold.

Eidsvoll sier det er det vanlige skole-hjem-samarbeidet som gjelder.

– Hvis elevene ikke møter opp til undervisning, så må skolen følge opp det med å ta kontakt med foresatte, sier hun.

Fakta Dette skal elevene lære om temaet seksualitet Opplæringsloven gir foresatte rett til å søke fritak for sine barn for aktiviteter på skolen de mener støter eller avviker fra egen religion eller eget livssyn. Det kan ikke søkes fritak fra de ulike kompetansemålene i læreplanen. Dette er kompetansemålene om seksualitet: I samfunnsfag: 2. trinn: Kompetansemål: Samtale om følelser, kropp, kjønn og seksualitet og hvordan egne og andres grenser kan uttrykkes og respekteres. 4. trinn: Kompetansemål: Samtale om grenser knytte til kropp, hva vold og seksuelle overgrep er, og hvor en kan få hjelp dersom man blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. 7. trinn: Kompetansemål: Reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og egne og andres grenser knytte til følelser, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte hva en kan gjøre om grenser blir brutt. I naturfag: 4. trinn: Kompetansemål: Samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse. Samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon. 7. trinn: Gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet. Overordnet del av læreplanen – det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring: Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet. Vis mer

Oslo-skolen i Pride-paraden for første gang

Hverken skolebyråden eller Utdanningsetaten sitter med en oversikt over hvor mange som har søkt fritak i år.

– Men jeg har ikke inntrykk av at det er et stort omfang, sier Eidsvoll til Aftenposten.

Eidsvoll sier mange skoler bruker nettopp juni, som er Pride-måneden, til undervisning knyttet til kjønns- og seksualmangfold.

I år skal Oslo-skolen også for første gang gå i Pride-paraden lørdag 1. juli. Alle ansatte, elever og foreldre som ønsker å gå i paraden, er velkommen til å gjøre det, forteller Eidsvoll.

Eidsvoll sier hun tror reaksjonene kommer fordi Oslo-skolen er tydeligere nå enn tidligere på å markere Pride. Hun mener det er viktig.

– Det er utrolig viktig nå, for det er mye større uro i det skeive miljøet etter terrorangrepet i fjor. Og det eneste måten å gjøre det på er fortsette opplæringen i skolen og ha dialog, sier hun til Aftenposten.