Svært redusert kapasitet på E18 i Oslo – ett felt i hver retning

Bygdøylokket og Sjølystlokket skal oppgraderes. Derfor vil kun to av kjørefeltene på E18 være åpne fra lørdag morgen. Slik blir det i nesten fem uker.

Fra lørdag morgen blir det svært redusert fremkommelighet på E18 fra Bygdøylokket til Sjølystlokket ved Skøyen.

06.07.2023 09:59

Mange har nok merket at det er veiarbeid på E18 mellom Bygdøylokket og Sjølystlokket, men lørdag morgen starter fase to av prosjektet.

Det betyr innsnevringer av veibanen og redusert fremkommelighet. Det vil være trafikk i kun ett felt i hver retning. Statens vegvesen regner med at dette vil skape lange køer på hovedfartsårene som forbinder Oslo og Bærum.

– Vi frykter at det blir svært lange køer her som kan skape trafikale problemer. Vi oppfordrer folk til å bruke skiltet omkjøring om Ring 3; men om du kan, bør du la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå, sier Øyvind Sæther.

Han er byggeleder i Statens vegvesen.

Sæther legger til at dato for når feltene skal stenges, kan bli endret.

– For oss er det viktig at vi ikke reduserer kapasiteten på E18 før vi må. Vi planlegger innsnevring fra lørdag 8. juli. Det er mye som skal samkjøres og komme i orden før vi kan gjøre innsnevringen. Det betyr at en forskyvning i dato kan forekomme.

Denne uken blir også gang- og sykkelveien sør for Sjølystlokket midlertidig lagt om. Dette blir ifølge Statens vegvesen en mindre omlegging.

– Omleggingen vil likevel påvirke syklistene ved at hastigheten må reduseres. Vi ber dere derfor om at være obs på ny skilting og endret trasé i denne perioden, sier Sæther.

78.000 biler i døgnet

E18 over Bygdøy- og Sjølystlokket har en gjennomsnittstrafikk på 78.000 kjøretøyer i døgnet. Trafikken er ujevnt fordelt gjennom døgnet. Det er mer trafikk i rushtiden enn ellers i døgnet, men rushtidstrafikken er mindre i sommer. Derfor er arbeidene lagt til i fellesferien.

– Vi kommer til å jobbe på sommeren og gjennom fellesferien. Erfaringsmessig reduseres ikke trafikkmengden på sommeren mye, men den spres mer jevnt utover hele dagen. De tydelige rushperiodene er altså mindre under ferieavviklingen, sier Sæther.

Det skal jobbes døgnkontinuerlig på stedet.

Bygdøylokket har en gjennomsnittstrafikk på 78.000 kjøretøyer i døgnet. Riktignok er det færre biler som kjører her i sommer, men det blir lange køer når kapasiteten blir redusert fra lørdag morgen.

– Fra hvilken dato vil alle kjørefeltene være gjenåpnet?

– Vi planlegger å gjenåpne feltene i løpet av uke 32. Deretter fortsetter rehabiliteringen av Sjølystlokket og Bygdøylokket. Arbeidet gjøres på natt med toveis trafikk i ett løp. Begge løp vil være åpne for trafikk på dagtid, men med redusert hastighet.

Hele prosjektet skal etter planen være ferdig i slutten av oktober.

Dette skal gjøres

Oppgraderingen omfatter kjørebanen, betongkonstruksjonene, vann- og avløpsledninger og tekniske installasjoner. I tillegg skal eksisterende rør for Hoffselva skiftes ut og erstattes av en betongkulvert. Kjørehøyden under Bygdøylokket skal heves slik at høyere kjøretøy kan passere under.

Arbeidene er en del av det omfattende tunneloppgraderingsprosjektet i Oslo som har pågått i flere år.

– Disse arbeidene samkjøres da tiden på prosessene er like og vi vil kunne bli ferdig i Bygdøylokket på samme tid. Vi vil da kjøre trafikken i ett løp mens det arbeides i det andre, forteller Sæther.

Det er også planlagt å skifte ut dagens belysning og enkelte skilt.