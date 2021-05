Halil Kara (21) ble skutt og drept foran sine beste venner. Konflikten mellom gjengmiljøer kan bli sentral i rettssaken.

Drapet så ut som en henrettelse med ett skudd i hodet. Etterforskningen peker mot gjengmiljøet på Holmlia, men politiet kan ikke utelukke andre motiv.

Politiets kriminalteknikere utenfor Prinsdal Grill natt til lørdag 11. januar i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB

24. mai 2021 09:46 Sist oppdatert nå nettopp

10. januar 2020: Like over klokken 23 kommer to unge menn til Nedre Prinsdalsvei. De er henholdsvis 20 og 18 år gamle.

De parkerer bilen på skrått overfor Prinsdal Grill. Der sitter de og venter. De overvåker fire personer som sitter inne på gatekjøkkenet, mener politiet.