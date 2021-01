I dag starter et av de største byggeprosjektene i Norge noensinne

Før jul ga Stortinget klarsignal til første byggetrinn for nytt regjeringskvartal. I dag starter arbeidet med kvartalets hovedbygg: Høyblokken.

Denne uken starter byggingen av det nye regjeringskvartalet. I midten av bildet ser vi Høyblokken. Det trekantede bygget på venstre side er A-blokken. Bygget bak A-blokken er D-blokken, der Statsministerens kontor skal holde til. Statsbygg/Team Urbis

6. jan. 2021 09:34 Sist oppdatert nå nettopp

Denne uken går startskuddet for et av de største byggeprosjektene i Norge noensinne. 125.000 kvadratmeter skal bygges nytt. 37.000 kvadratmeter skal rehabiliteres. Et tosifret antall milliarder kroner skal brukes.

Prosjektet er delt inn i tre byggefaser, med en anslått totalpris på opptil 36,5 milliarder kroner. Før jul ga Stortinget klarsignal til første byggetrinn med en kostnadsrammen på 20,5 milliarder kroner. Dermed kan byggingen starte.