Politiet vil slå ned på påskefest og pils i park

Trodde du at politiet ville se gjennom fingrene med øldrikking i park når restaurantene og utelivet er stengt helt ned? Glem det. Oslo-politiet vil håndheve pilsforbudet enda strengere i påsken.

Hvis værmeldingene slår til, blir det varmere og mer sol midt i neste uke. Men trass i nedstengt uteliv i Oslo: Politiet vil ikke se gjennom fingrene på at forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted brytes i påsken. Foto: Vidar Ruud, NTB

33 minutter siden

Ikke lov, men «lov» likevel. Slik har livet i en park gjerne fortonet seg for øltørste Oslo-folk. Drikking på offentlig sted har ikke vært assosiert med stor risiko for å bli straffeforfulgt.

Men denne våren blir det annerledes.

Stabssjef Harald Nilsen i Oslo politidistrikt levner ingen tvil:

– Under pandemien ser vi strengt på drikking på offentlig sted. Vi vil håndheve forbudet strengere enn ellers, sier Nilsen.

– Hvorfor det? Er det ikke viktigere å påse at avstandsregler overholdes enn at folk nyter en pils i parken?

– Vi vet at nettopp avstandsreglene og andre smittevernregler har en tendens til ikke å bli fulgt i takt med at alkoholinntaket øker, sier Nilsen.

– Det er mulig å ha det hyggelig, selv om man følger restriksjonene

Han sier han forventer at Oslos innbyggere etterlever smittevernreglene og forbudet mot drikking på offentlig sted.

– Vil dere prioritere «jakten» på øldrikkere i Oslos parker?

– Vi prioriterer dette som normalt. Som regel kommer vi over slike hendelser i forbindelse med vanlig polititjeneste. Og når vi får meldinger om ordensforstyrrelse og annet.

Nilsen sier han har forståelse for at mange opplever det tungt med en nedstengt by over så lang tid.

– Men vi håper Oslos innbyggere etterlever reglene. Det er mulig å ha det hyggelig, selv om man følger restriksjonene som er nå.

Men det er ikke bare utendørs Oslo-folk må holde seg i skinnet.

Flere titall festdeltagere anmeldt i helgen

Denne helgen har politiet i Oslo grepet inn og stanset flere fester etter brudd på koronarestriksjoner. Flere titall personer er anmeldt.

Politiet måtte søndag formiddag to ganger oppsøke samme leilighet på Storo i Oslo, etter klager på støy og annet. Ved første besøk fant de 14 personer i leiligheten, der det hadde vært en privat fest. Alle ble anmeldt for brudd på smittevernreglene.

En person ble i tillegg anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann. Ti personer ble bortvist, og en person fikk avskiltet bilen sin.

I midten av mars innførte Oslo forbud mot flere enn to besøkende i private hjem. Forbudet gjelder frem til 15. april.

Natt til søndag rykket politiet ut til totalt 20 adresser etter meldinger om festbråk. På tre av dem ble deltagerne anmeldt for brudd på koronarestriksjonene.

Ved én av festene var det kun én person for mye – fire deltagere totalt. Men både verten og de tre gjestene ble anmeldt. Politiets linje er med andre ord konsekvent.

Ifølge operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt forekommer det at folk forsøker å gjemme seg i skap, under senger eller ute på balkongen når politiet ringer på.

– Samtidig er vi på steder hvor det er rolig, og alle er snakkesalige, legger han til.

– Er det å stoppe hjemmefester prioritert nå i påsken?

– Vi tar det ansvaret som politiet er pålagt. Der vi kan sjekke og det er et brudd på forskrift, vil vi agere. Men så må vi hele tiden vekte dette opp mot andre ting som skjer.

Festdeltagere risikerer bøter på 10–20.000 dersom de blir tatt. Anmeldelse gir imidlertid ikke automatisk bot.

– Det tar en politijurist stilling til, sier Grøttum.

– Ta pilsen på balkongen!

Helsebyråd Robert Steen (Ap) innser at gjeldende regime er strengt. Men samtidig nødvendig, fastholder han.

– Vi er inne i en tredje smittebølge, og vi ser tydelig resultatene av at det britiske muterte viruset dominerer i Oslo. Den smitter lettere og gir mer alvorlig sykdom. Det er derfor byrådet bruker de sterkeste verktøyene vi har i verktøykassen for å slå ned smitten.

Han sier han er glad for at politiet håndhever reglene strengt.

– Det er positivt, men først og fremst opp til hver og en av oss å følge regler og anbefalinger. Vi har ofte sett at smitten har økt etter ferier. Det må vi for all del unngå nå. Smitten ligger allerede på et svært høyt nivå, og vi må i fellesskap presse den ned.

– Hva er ditt påskebudskap til pils-tørste og koronatrette Oslo-folk?

– Jeg skjønner at folk kan få lyst på en pils, men ta den heller hjemme hos deg selv, kanskje i solveggen ute eller på balkongen hvis du har det. Men jeg oppfordrer alle til å holde seg mest mulig hjemme i tiden fremover, unngå besøk, passe på å holde to meters avstand når man er ute og bruk munnbind, sier Steen.

Fortsatt usikker på hvilke regler som gjelder? Da kan du ta en titt på kommunens påske-oppdaterte byvettregler.