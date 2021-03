Utbrudd av mutert virus gjør at nye Vestli skole må stenge fire dager etter at den åpnet

Mandag feiret de innflytting og splitter ny skole med boller og juice. Torsdag måtte rektor på Vestli skole stenge igjen etter mutantutbrudd på nesten alle klassetrinn.

Vestli skole må nå stenge kort tid etter at den åpnet i nye lokaler. Foto: Heiko Junge / NTB

4. mars 2021 22:08 Sist oppdatert nå nettopp

- Det er helt tragisk, vi flyttet inn på ny skole på mandag, forteller en trist rektor ved Vestli skole, Ellen Sundby.

Torsdag avgjorde hun i samråd med Stovners bydelsoverlege å stenge skolen etter at det var påvist tilfeller av mutert virus på nesten samtlige trinn.

Over 500 i karantene

Onsdag ble rektoren varslet om smitte på 1. og 4. trinn. Antall elever og lærere i karantene økte raskt utover kvelden.

Torsdag kom det varsel om muterte virus blant elever på 2., 5. , 6. og 7.klassetrinn.

– Elevene våre har gjerne flere søsken. De strenge karantenereglene sender nærkontakter og klasser med søsken i karantene til de testes, forklarer Sundby.

Etter at de første smittetilfellene ble kjent onsdag, havnet 100 elever i karantene. Torsdag ettermiddag opplyser rektor at det nå var 509 elever i karantene.

På 3. trinn er det foreløpig ikke påvist smitte, men på grunn av smittesituasjonen oppfordres alle elever og ansatte på trinnet om å teste seg og følge instruksjonene fra smittevernsteamet i bydel Stovner.

– Bekymringsfullt

– Vi har også opplevd at lærere er blitt smittet her. Vi valgte nå å stenge for å ivareta helsen til de ansatte, sier Sundby.

Skolen holder stengt for fysisk undervisning en uke fremover fra og med fredag 5. mars. Det blir digital hjemmeundervisning hele neste uke, opplyser skolen i et brev til elever, foresatte og ansatte.

Rektoren sier situasjonen er alvorlig med tanke på elevenes læring.

Det var kø til testsenteret på Rommen i Oslo torsdag kveld. Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Det er jo ikke bra for elever å være så mye inne. Her er det snakk om storfamilier, med mange barn på liten plass, og jeg synes det er bekymringsfullt, sa hun til NTB torsdag kveld.

Men denne uken hadde utbruddet sendt så mange i karantene at det ikke praktisk mulig å holde skolen åpen. Fredag skal rektor på jobb på skolen. Ganske alene i de nye lokalene, for rekor er en av få ansatte som ikke er i karantene.

– I dag var 50 lærere og 30 av våre assistenter satt i karantene, forteller hun.

Smitten har økt igjen

Bydel Stovner har de siste 14. dagene hatt 465,2 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere.

Smittetrenden har økt igjen, etter at bydelen for ikke lenge siden så en nedgang i antall smittetilfeller.

Stovner er én av de seks bydelene i Oslo som nå skal få noen flere vaksiner, etter at FHI på tirsdag gjorde justeringer i vaksinestrategien. Årsaken er høyt smittetrykk over tid.

Aftenposten har tidligere skrevet om at smitte i familien har vært mest utbredt i bydelene som har vært hardest rammet.

Nok en skole stengt torsdag

Ifølge VG stenger også Stasjonsfjellet skole, som ligger i bydel Stovner, torsdag for fysisk undervisning. Årsaken er at det ble påvist smitte på skolen.

– Vi kjører digital skole fra og med i morgen for hele skolen. Det er oppdaget smitte på skolen, men vi har ikke funnet smittekilden til den ansatte som har fått påvist smitten, sier rektor Simon Jara til avisen.

Det skal ikke være påvist smitte blant elevene, men helsemyndighetene har likevel rådet skolen til å stenge. Det vil nå bli digital undervisning på skolen frem til mandag 15. mars.

Torsdag kveld ble det kjent at byrådet i Oslo innfører et «oransje» nivå i skolen. Inga Marte Thorkildsen (SV), skolebyråd i Oslo, mener det er behov for et nivå mellom gult og rødt.

– Jeg ser at vi er nødt til å gjøre noe. Vi kan ikke vente på at regjeringen skal få revidert trafikklysmodellen. Det har vi ikke tid til. Da risikerer vi å få mange skoler som Vestli, som nå stenges ned på grunn av et voldsomt utbrudd, sier Thorkildsen til NTB.