Betaler 5400 kroner for parkering: – Jeg sirklet rundt i 45 minutter uten å finne ledig plass

Kommunen har solgt flere beboerkort enn antall plasser i fire av fem sentrumsnære bydeler. Det har aldri vært et mål at det skal være et én-til-én forhold, sier byrådet.

Abdul Dahir jobber utenfor Oslo og er avhengig av bilen. Han har betalt for beboerparkering, men mener det er blitt vanskeligere å finne ledig parkering på Bjølsen den siste perioden. Foto: Jan Tomas Espedal

16. feb. 2021 08:41 Sist oppdatert nå nettopp

Prisen på beboerparkering i Oslo gikk opp med 50 prosent fra 1. januar. Nå koster det opp til 5400 kroner i året for en bensin- og dieselbil.

Men det er ingen garanti for at man finner en ledig plass.