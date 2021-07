Dødsulykkene i Norge har skjedd på private elsparkesykler. Det bekymrer politiet.

I september i fjor døde en mann i 40-årene. Det skjedde etter en ulykke med en privat elsparkesykkel i Finnfjordbotn i Troms 8. september. Politiet på Finnsnes opplyser til Aftenposten at elsparkesykkelen hadde svak bremsevirkning, og at den hadde en makshastighet på 30 kilometer i timen. Det vi si 10 kilometer i timen over tillatt makshastighet i Norge. Men det ble ikke avdekket om høy hastighet eller dårlige bremser forårsaket ulykken. Den avdøde brukte ikke hjelm.