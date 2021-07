For to måneder siden åpnet Oslo igjen. Hvordan har det gått?

Smitten er lav. Svært få tester positivt. Her er fem spørsmål og svar etter to måneder med et åpent Oslo.

Tusener samlet seg for å se fotball-EM på Kontraskjæret i juni og juli.

Nå nettopp

– Kjære Oslo, nå skjer det.

Ordene kom fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i slutten av mai. Det var på tide å lette på de strenge tiltakene. Byen hadde vært stengt siden november.