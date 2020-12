Espen Rostrup Nakstad kan bli Årets osloborger: – Største juleønske er lave smittetall

– Hold ut! Dette kommer til å gå bra til slutt, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad inngir trygghet og tillit under pandemien. Derfor er han nominert som Årets osloborger. Foto: Bjørge, Stein

16. des. 2020 19:54 Sist oppdatert nå nettopp

Da pandemien rammet Norge, ble det mye byråkratisk prat. Plutselig sto han der og snakket til oss på et språk vi alle forsto. Espen Rostrup Nakstad guider oss gjennom koronapandemien med trygghet og faglig pondus. Han inngir tillit og er en suveren kommunikator. En fyr å stole på. Det er begrunnelsen for at han er nominert som Årets osloborger.

– Så hyggelig å bli nominert. Men det er mange andre som har gjort seg fortjent til en sånn nominasjon i helsetjenesten. Både på sykehusene i Oslo og i helseforvaltningen. Personlig mener jeg at Årets osloborger bør bli osloborgerne selv! De har stått på gjennom hele pandemien, sier han.

Fakta Espen Rostrup Nakstad (45) Nominert til Årets osloborger for sin svært synlige og tillitvekkende håndteringen av koronakrisen

Assisterende helsedirektør. Leder til vanlig det nasjonale CBRNE-senteret som er lokalisert ved OUS Ullevål sykehus.

Oppvokst på Skjetten i Akershus. Utdannet jurist og lege. Er spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Doktorgrad i brannrøykskader og respiratorbehandling. Sitter bl.a. i Kriseutvalget for beredskap mot biologiske hendelser.

Bor i leilighet i Oslo med kone og to barn. Vis mer

– Koronapandemien gjorde at du plutselig ble kjendis. Hvordan takler du rollen i rampelyset?

– Rollen har vært helt grei. Det er en del av jobben å snakke mye om disse tingene. I deler av helsesektoren var jeg en mange visste hvem var. Men jeg var ikke kjent i det offentlige Norge.

Fordi han er mye på jobb og lite ute i bybildet, merker han ikke noe særlig til kjendisstatusen.

– Men noen ganger får jeg en tommel opp på gaten og hyggelige tilbakemeldinger fra oslofolk.

Travle dager og vanskelige beslutninger

Nesten daglig ser vi assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Berit Roald

Nakstad ser ikke på seg selv som en typisk byråkrat. Før pandemien kastet ham ut i rampelyset, arbeidet han som overlege og forsker.

– Jeg er også vant til å undervise, forelese og formidle forskning. Det hjelper når man skal svare på spørsmål. Mediehåndteringen er ikke spesielt belastende. Det mest slitsomme har vært møtevirksomhet og vanskelige beslutninger, sier han fra PC-skjermen.

Intervjuet foregår selvfølgelig i smittefrie omgivelser via skjerm. Nakstad har travle dager. Informasjonsbehovet er enormt. Og smittetallene i Oslo er fortsatt høye, men i skrivende stund på vei ned.

– Oslo har vært byen med mest smitte. Hovedstaden er tett befolket. Mange er på gjennomreise. Oslofolk har gjort en veldig stor innsats for å begrense smittespredning. De har fulgt råd og kjøreregler. Det har bidratt til at man har fått kontroll både i mars/april og nå også i desember, sier Nakstad.

Han håper vi snart har så lite smitte i Oslo at det igjen blir mulig å bruke byens tilbud. Uten å risikere en ny smittebølge.

Gleder seg til normal hverdag

Smittetallene i Oslo er på vei ned. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ber folk fortsette å følge smittevernrådene. Så slipper vi ny oppblussing av viruset på nyåret. Foto: Bjørge, Stein

– Hvordan er du personlig påvirket av pandemien og smittevernrestriksjonene?

– Også jeg synes det er kjedelig ikke å kunne møte andre, bruke kulturtilbud, treffe venner. Leve livet vi er vant til. Det er synd å ikke kunne oppleve julestemning i byen i desember slik vi pleier. Jeg gleder meg like mye som alle andre til en mer normal hverdag, sier han.

Nå består tilværelsen av jobb, trening og søvn.

– Sånn har det vært hele året. Det blir lange dager. Jeg prøver å jobbe litt hjemmefra og være med familien noen timer hver dag, sier han.

Nakstad er glad i musikk. Spiller trombone. Men musikalske opplevelser har det blitt lite av i 2020.

– Jeg prøver å høre litt på musikk på kveldene, men det blir lite tid til annet enn nyheter.

– Gjør pandemien deg bekymret?

– Jeg har også venner og familie som er permittert og merker pandemien veldig tydelig på kroppen. Generelt er jeg bekymret for de negative konsekvensene. Både av langvarig pandemi, men også av smitteverntiltakene. Dessverre er alternativ til smitteverntiltak en enda verre situasjon som krever enda sterkere nedstengning.

– Smittetallene kan endre seg raskt

– Hold ut! Dette kommer til å gå bra til slutt, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Bjørge, Stein

Oslofolk fikk ingen julegave i form av færre restriksjoner av byråd Raymond Johansen forrige uke. I hovedstaden blir det strengt smittevernregime til utpå nyåret.

– Tiltakene i Oslo virker. Men smittesituasjonen kan endre seg raskt, både i positiv og negativ retning, sier Nakstad. Han ber oss holde ut, feire jul med de nærmeste og unngå store ansamlinger.

– Vi får ta det igjen neste år, sier Nakstad.

– Hva er ditt største ønske for julen?

– Lave smittetall og bra skiføre hadde vært en fin kombinasjon.