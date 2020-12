Mens kulturlivet ligger brakk, satser dette kulturhuset nesten 70 millioner på stor utbygging

Sparebankstiftelsen DNB spytter nesten 70 millioner kroner inn i utbygging av Sentralen. Ny takterrasse åpner etter planen allerede neste sommer.

Slik ser Sentralen for seg at den nye takterrassen kan bli. Her kan det bli plass til nesten 250 stykk. Atelier Oslo

Å satse stort på kulturliv høres kanskje absurd ut på tampen av virusåret 2020. Store deler av samfunnet er nedstengt, norsk kultur- og arrangementsliv ligger mer eller mindre brakk og det meste handler om vaksiner og krisepakker.

Likevel er det nettopp det Sentralen nå gjør. For dem som ikke kjenner til stedet: Sentralen holder til i et av Norges eldste bankbygg og er et slags multikulturhus midt i Oslo sentrum, med en håndfull scener, servering og kontorplasser for rundt 350 kreative hoder.