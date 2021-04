Her skulle det bli åpen takterrasse og 200 nye arbeidsplasser. Nå trekker Statsforvalteren i nødbremsen.

Striden om Saga kino-bygården fortsetter. Nå konkluderer Statsforvalteren med «feil i saksfremlegg» og trekker i nødbremsen.

Saga kinos gårdeier ønsket å bygge seks nye etasjer i bakgården. Det ville gitt 200 nye arbeidsplasser og en åpen takterrasse. I fjor sa bystyret ja. Nå ber Statsforvalteren kommunen vurdere saken på nytt. Foto: Jan T. Espedal

Skal bygården Saga kino ligger i, kalt Odd Fellow-gården, få seks nye etasjer i bakgården? Eller vil det ta for mye dagslys fra nabobygget?

Noen husker kanskje at dette spørsmålet var selve kjernen i en opphetet og betent strid mellom to nabogårdeiere i Oslo sentrum i fjor vinter. La oss ta et raskt tilbakeblikk: