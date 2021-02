Kald, solfylt vinterhelg i vente. Oslofolk kan bruke kortreiste vinteraktiviteter.

Strålende, kaldt vintervær innbyr til utendørsaktiviteter i helgen. Nå er det kortreist skøyteis og flotte skispor også i sentrale bystrøk for deg som styrer unna Oslomarka.

Også denne helgen er det meldt kuldegrader, sol og flotte forhold i Marka. Foto: Stein J. Bjørge

Rådene fra helsemyndighetene og Ruter har vært tydelige i ukevis: Finn på noe i nærmiljøet. Unngå kollektivtransport. Hold avstand.

Heldigvis behøver man ikke sitte i bilkø til de mest populære utfartsstedene. Mange steder er det nå tilrettelagt for utendørsaktiviteter i nærmiljøet.

Vannspeilet i Middelalderparken er populær skøytebane. Foto: Dan P. Neegaard

Skiløyper og skøytemuligheter midt i byen

For å unngå at folk stimler sammen på de mest populære utfartsstedene, har kommunen tilrettelagt for både skigåing og skøytelek mange steder i byen.

Vannspeilet i Middelalderparken i Gamlebyen er en slik urban skøytebane. Det samme er Olafiagangen på Grønland, der kommunen har laget en kunstfrossen skøytebane under Nylandsbroen. Her er både en isflate og en islagt løype som snirkler seg under broen. Det er også mulig å låne skøyter.

Kuldeperioden gjør at både fotballbaner, løkker og lekeplasser i privat regi er sprøytet og islagt. En rekke grusbaner er også islagt av kommunen.

På byens store, kunstfrosne baner foregår organisert idrett. Men de fleste holder også åpent for publikum til bestemte tider: Bergbanen, Voldsløkka, Gressbanen, Ullern Idrettspark og Frogner Stadion.

Klimaetaten har denne listen over skøytebaner i Oslo.

Hardt i lavereliggende skiløyper

På Ola Narr ved Carl Berners plass er det både skispor og akemuligheter. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Bymiljøetaten har også sørget for skiløyper midt i byen med tilkjørt snø. Så nå er det mulig å gå en runde både på Ola Narr ved Tøyenparken, i Frognerparken og på Voldsløkka.

Bymiljøetaten kjører også ut noe snø i akebakken ved Ola Narr for å bedre forholdene.

Skiforeningen melder om at det er ganske hardt, skrint og isete i lavereliggende område. I høyden og innover i Marka er det derimot mykere i sporet og flotte løyper. I næranleggene er det også fine forhold etter uker med snøproduksjon, utkjøring av snø og prepping av løyper.

Grefsenkleiva har fine forhold etter flere uker med påfyll av kunstsnø. Foto: Olav Olsen

Flere små alpinbakker

I helgene er utfarten til Frognerseteren og Tryvann stor for folk som skal ut i Marka.

Alpinanlegget på Tryvann, Skimore Oslo, har 18 nedfarter og 11 heiser og er byens vinterparadis for alle som vil kjøre nedoverbakke.

Men Oslo-området byr også på andre skianlegg. Av smittevernhensyn har de fleste anleggene nå begrensninger på antall i bakken samtidig. Folk blir bedt om å kjøpe skipass på nett.

Varingskollen ligger i Hakadal, en halv times biltur fra Oslo. Toget fra Oslo stopper rett ved inngangen. Anlegget er åpent hverdager fra kl. 16–21. I helgene fra 10–17.

Oslo Skisenter i Grefsenkollen byr på flotte forhold etter ukene med kulde. Her er flere nedfarter og åpent i helgen.

Jerikobakken er en 190 meter lang alpinbakke med moderat høydeforskjell. Bakken ligger midt i et boligområde på Linderud. Her er det kveldsåpent fredag fra kl. 17 og mellom 11–17 lørdag og søndag. Det er også gode akemuligheter ved siden av bakken. Jerikobakken blir driftet av Lindeberg Sportsklubb ski.

Liabakken er et barnevennlig skianlegg på Stovner. Her kan små og store boltre seg med gratis bruk av skiheisen på kveldstid hverdager og i helgene fra 11–17.

Mellom Sarbuvollen og Sandvika har Isoppsynet i Bærum laget en merket løypetrasé. Foto: Bjørge, Stein

Fjordisen lokker, men vær forsiktig!

Mange benytter fjordisen som skøytebane. Da er det viktig å tenke sikkerhet og holde seg innenfor oppmerkede områder.

Alle som ferdes på is, må tenke sikkerhet. Her er fem enkle regler hvis du vil ut på isen: