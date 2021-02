Rødt nivå fortsetter for elever på videregående i Oslo. Men smitten blant dem har gått ned.

I forrige uke var smitten i Oslo nesten like lav for elever på videregående som for ungdomsskoleelever. Likevel vil byrådet fortsette med rødt nivå for de eldste ungdommene.

Videregående skoler i Oslo holdes fortsatt på rødt nivå. Det betyr at normal skolehverdag er satt på vent enda lenger. Foto: Annika Byrde

5. feb. 2021 20:23 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag lettet byrådet på tiltakene. Barnehager og grunnskolen ble satt på gult nivå. Men ikke videregående skoler.

Byrådet i Oslo har kommet til at det ikke er forsvarlig å la elever på videregående gå over til gult nivå, slik regjeringen har anbefalt.