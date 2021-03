Hva skal du gjøre i Oslo i påsken? Del ditt tips her!

Vi trenger hjelp til å finne på ting å gjøre i påsken.

Foto: Collage

Redaksjonen

Oslo har innført de mest inngripende tiltakene til nå under pandemien.

Arrangementer er forbudt. Kinoer, teatre og treningssentre er stengt. Det samme er biblioteker. Serveringssteder kan kun tilby takeaway, men de fleste av dem er uansett stengt. På toppen av dette er det ikke lov til å ha mer enn to gjester på besøk.

Så hva skal man da finne på i påsken? Det vil vi gjerne vite!

Del ditt tips i kommentarfeltet under, så samler vi tipsene og lager en guide til bypåsken 2021. Husk smittevernregler og at regjeringen nå anbefaler at vi holder to meter avstand.

God påske!