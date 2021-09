Ap-topper på jakt etter tapte velgere i Groruddalen: – 2019-valget var vondt

Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte Anna Jensen på besøk på Årvoll mandag. Jensen har vært Ap-medlem i 70 år, men ellers i Groruddalen har Støre mistet mange tidligere velgere.

Arbeiderpartiet tapte stort i sin gamle maktbastion Groruddalen for to år siden. Nå jobber partiet hardt for å ta dalen tilbake.

6. sep. 2021 20:17 Sist oppdatert 9 minutter siden

Nøyaktig én uke før valget er det i Groruddalen Ap-leder Jonas Gahr Støre og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen velger å legge inn støtet. Det er ikke tilfeldig, fastslår Johansen.

– Å gjøre noe med de sosiale forskjellene er en hovedprioritet for Aps valgkamp. I denne byen har vi de største forskjellene, og Groruddalen er viktig å besøke også for det, sier han.