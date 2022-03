Stemningen snudde på skifestivalen i Holmenkollen – ble til fyllefest

Etter en rolig start og god stemning på skifesten i Holmenkollen, merket politiet et skifte. Plutselig var mange blitt overstadig beruset og hissige.

Politiet ventet et større oppmøte av tilskuere på skifesten i Holmenkollen lørdag.

– Det er mer enn nok å gjøre for nødetatene, med mange mindreårige overstadig berusede. Det er tilløp til slagsmål og amper stemning i området. Flere har blitt tatt hånd om av både politi og helse, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB lørdag formiddag.

Noen timer tidligere meldte politiet om langt færre oppmøtte tilskuere enn antatt, og at det har vært lite trøbbel med kollektivtrafikken.

– God stemning der oppe. T-banene er ikke fulle, og god plass både på arena og i marka foreløpig, opplyste operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt tidlig lørdag formiddag.

Masse drikkevarer

Men så snudde altså stemningen litt.

– Det dro seg til fra klokken 12 og utover, altså etter at tremilen var over, sier Solberg til NTB.

Han forteller om «en real fyllefest».

– Det har strømmet på med ungdom og personer som i utgangspunktet ikke virker veldig interessert i langrenn og vintersport. De kom med tunge bager med øl og drikkevarer, sier han.

Mange av trøbbelmakerne er mindreårige.

– Folk begynte å bli fulle på formiddagen, rundt klokka 12. Røde Kors har tatt hånd om ganske mange mindreårige som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, og det ringes etter foreldre og foreldre er på vei for å hente barna sine, sier operasjonslederen.

Hissig 17-åring

Det er langt ifra første gang det er mye fyll under skifesten, så politiet var forberedt på uroligheter. Foreløpig har det ikke skjedd noen alvorlige voldsepisoder.

– Det var en politi som ble forsøkt skallet til av en hissig 17-åring, men det er ikke meldt om noen alvorlige skader, sier Solberg.

Han sier at området gradvis er blitt tømt for folk etter at arrangementet var over, og at de regner med uroen vil dø ut av seg selv etter hvert som folk blir tomme for drikkevarer.

Det har for øvrig vært færre folk i området enn det vanligvis er. Spesielt har det vært færre overnattingsgjester som kom allerede på fredagskvelden.

– Det ble meldt om cirka 150 personer i natt, fordelt på 10–12 telt. Tidligere har tusenvis overnattet, så det har ikke vært i nærheten, sier Solberg.