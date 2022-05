Ti villaer i Marka fikk tillatelse på feil grunnlag, men er likevel blitt godkjent. Naturvernforbundet mener staten har gjort en stor tabbe.

I to år har ti villaer vært tema i en betent Marka-strid. Naturvernforbundet vil kjempe for at lignende hus aldri blir bygget igjen.

Seks av villaene i Sørkedalen er allerede oppført. Fire til står for tur. Alle de totalt ti villaene er solgt.

Marka-drøm eller byråkratisk mareritt? Et nytt boligtun i Sørkedalen har de siste månedene gått fra det ene til det andre – og tilbake igjen.

Odd Holter er tunets nærmeste nabo. Han er ikke i tvil om hva han mener:

– Alt er feil med denne utbyggingen, sier han oppgitt, mens han peker oppover lien der en håndfull nye villaer skuer utover dalen.

Odd Holter bor i Brennabakken i Sørkedalen, like ved Sørkedalen skole og Sørkedalen Kolonial. Like bak grenden hans, som vi ser i midten av bildet, bygges ti nye villaer.

Løvenskiold eiendom begynte å bygge Brennatunet i fjor. På salgsplakaten ble det lovet ti «herskapelige eneboliger» i «et unikt boligtun» innenfor markagrensen.