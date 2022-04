Oslo ba om hjelp til milliardsprekk. Regjeringen svarer med nytt bompengegrep: – Gir ikke én krone mer

Oslo og Viken bønnfalt regjeringen om å redde Fornebubanen. Svaret gjør at finansieringen fortsatt er i det blå.

– Det er en situasjon i verden med krig og høye energipriser. Det er mange ting som gjør at vi må diskutere om vi skal holde igjen på prosjekter og redusere utgiftene på samferdsel. Da er nok ikke for eksempel fire milliarder mer til Fornebubanen rett timing i så måte.

Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i et intervju med Aftenposten. I helgen sendte Oslo og Viken et brev til ham for å be om hjelp til å finansiere Fornebubanen. Det skjer etter at det tidligere i april ble kjent at byggingen har gått på en milliardsprekk av dimensjoner.