Stemmedrama i Oslo: Velgere ble sendt i drosje fra brannstengt valglokale for å rekke fristen

Valgmedarbeider Bjørg Ravlo Rydsaa sendte velgere av gårde i drosje kort tid før klokken 21 for at de skulle rekke å stemme.

Jørn Are Hatlelid (42) var en av velgerne som i all hast ble sendt med taxi til et nabovalglokale etter en brann på Kastellet skole.

13. sep. 2021 21:06 Sist oppdatert nå nettopp

En brann i et sikringsskap førte til at valglokalet på Kastellet i Oslo måtte stenge ved 17.30-tiden. Det var ikke lenger mulig for velgere å stemme i lokalet.

Like før klokken 21 ble en rekke velgere sendt i taxi til andre valglokaler i nærheten.

– Jeg hadde ikke fått med meg noe av nyhetene om brannen, og kom til valglokalet ganske i siste liten. Det var meg og tre andre velgere som var der, og vi ble ganske raskt skysset til Bekkelaget skole for å stemme, forteller IT-konsulenten Jørn Are Hatlelid.

Evakuerte stemmesedler og valgmedarbeidere

– Valglokalet ble stengt da det brant i et sikringsskap i etasjen under. Kastellet brannstasjon ligger på nabotomten, og brannvesenet var raskt på stedet. Stemmesedler, velgere og valgmedarbeidere ble evakuert, sier kommunikasjonssjef for valg i Oslo, Ingvild Åsgård, til Nordstrands Blad.

Det var strømbrudd på skolen som følge av brannen.

Stemmesedlene som var i valglokalet, er brakt til Oslo rådhus og vil bli talt opp der.

– Vi har valgmedarbeidere utenfor valglokalet som veileder velgere til nærmeste valglokale. Velgere som kommer når klokken nærmer seg 21, vil få tilbud om å bli fraktet i taxi til omkringliggende valglokaler og stemme der, sier Åsgård.

Garanterer at alle får stemt

Hun sier at stengingen av valglokalet ikke får noen konsekvenser for velgernes mulighet til å stemme.

– Alle som kommer til Kastellet innen klokken 21, vil få stemt. Da vil de andre stemmelokalene vente på dem helt til de har fått avgitt sin stemme. Også dersom de først ankommer det andre valglokalet etter klokken 21, sier Åsgård til Aftenposten.

Hun garanterer også sikkerheten rundt de avgitte stemmene før brannen: – Urnene med stemmer var til enhver tid under oppsikt av minst to av våre valgmedarbeidere til de ankom Rådhuset.