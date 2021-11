97-åringen gikk ned 1 kilo i uken etter at hun ble sendt hjem fra helsehus. I et halvt år kjempet sønnen for sykehjemsplass.

Mens Oslo-bydelen Frogner har gitt 99 prosent av søkerne plass på sykehjem, ligger Bjerke på bunn med 77 prosent.

– De kan ikke gi gamle mennesker forsvarlig oppfølging med så lite tid og ressurser, sier Preben Nyberg.

25. nov. 2021 09:40 Sist oppdatert nå nettopp

Heldigvis har han det store førerkortet. Preben Nyberg kunne derfor klyve inn i en av lastebilene i firmaet han driver, vri om nøkkelen og kjøre nordover gjennom et koronaherjet Europa. Flyene gikk ikke, Kiel-fergen gikk ikke, men hjemme i Norge var hans mor blitt alvorlig syk.

97-åringen hadde fått hjerneslag i det store huset sitt i Bjerke bydel.

Hun ble liggende en tid på Ullevål. På et helsehus kom hun til hektene igjen. I mai ble hun sendt hjem.

Men legene anbefalte 97-åringen å søke sykehjemsplass. I epikrisen står det tydelig: «Pasient bør prioriteres til fast sykehjemsplass, da risiko for nye hendelser, herunder slag og fall, vurderes som betydelig.»

Mor og sønn blir enige om å søke. Huset hun har bodd i siden 1989, kjennes ikke lenger trygt.

Mens de venter på svar, mistrives moren. Hun går ned 4 kilo på 4 uker, er urolig og mye trist.

Og sykehjemsplassen lar vente på seg. Svaret som skal komme etter 8–12 uker, kommer til slutt etter nesten 18 ukers behandlingstid: avslag.

– Det står helt klart i journalen at mor ikke bør være alene. Har du hatt hjerneslag, er det stor risiko for at du får et til. Jeg skjønner ikke hvordan bydelen kan overprøve leger slik.

Aftenposten har jobbet med denne saken i flere uker. Kort tid før publisering får 97-åringen likevel innvilget plass på sykehjem.