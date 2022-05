Dette er årets beste skolerevy

Hele seks skolerevyer fikk toppkarakter i Aftenposten i år. Onsdag gikk Nissenrevyen gikk av med seieren for beste revy – igjen.

Åpningsnummeret i Nissenrevyen byr på dans og energisk stemning.

28 minutter siden

Etter noen tøffe år med pandemi har det i 2022 vært mulig å gjennomføre en full revysesong.

Onsdag kveld ble det feiret med Revykavalkaden – en årlig prisutdeling som hedrer skolerevyene i Oslo og omegn. Festforestillingen ble holdt på Chat Noirs historiske revyscene der syv priser ble delt ut.

Det har vært Aftenpostens skolerevyanmeldere som har nominert og kåret vinnerne. Men det er revyenes paraplyorganisasjon, Revykavalkaden, som organiserer prisutdelingen.

De nominerte til Årets revy var:

Fakta Disse har anmeldt årets skolerevyer: Abdirahman Hassan Vilde Bratland Hansen Emma Hoff Jenny Førland Anders Veberg Siran Øzalp Yildirim Per Christian Selmer-Anderssen Vis mer

Årets revy ble Nissenrevyen 2022: Familien.

Det betyr at de får sette opp revyen én siste gang på Nationaltheatrets staselige hovedscene i juni.

Det er tredje gang skolen vinner prisen.

Juryen beskriver revyen som lett og nær. Den handler om elvenes hverdag, men oppleves ikke intern:

«Juryen har fått fullstendig latterkrampe av flere av numrene, og er svært begeistret for det sammensveisede og svært talentfulle ensemblet. Årets revy har også flere svært originale ideer.»

Her kan du se den på Youtube.

Les også Les anmeldelsen av Nissenrevyen 2022: Et herlig og sprøtt familieselskap

I sketsjen «Britisk» spiller Aurora Strømdahl «Maria» som innbiller seg at hun er briter etter å ha vært på en fire ukers språkreise.

Årets skuespiller og sketsj

Nissenrevyen stakk av med ytterligere to priser onsdag kveld:

Sofie Wager ble kåret til årets skuespiller. Juryen falt særlig for hennes tolkning av taggemamma, 14 år gammel Kiwi-ansatt og overivrig publikummer. «Hun gjør alt med stort overskudd – og en ellevill utstråling som smitter over på oss i salen», heter det i begrunnelsen.

Årets sketsj gikk også til Nissenrevyen. «Britisk» er en klassisk revysketsj fra elevenes egen hverdag. Den består av en liten historie om en hjemkommet utvekslingselev, som bare blir artigere og artigere etter hvert som britiskheten når nye høyder. «Gjenkjennelig, godt skrevet, bra ensemble – og fantastisk spilt av utvekslingseleven selv, Aurora Strømdahl», mener juryen.

Les også Les mer om de nominerte og hvilke trender som har preget året skolerevyer.

Musikalske innslag og uenighet

«En drøm om Japan» er et annet mektig musikalnummer i Fossrevyen.

Det var flere revyer som fikk skinne onsdag kveld.

Fossrevyen stakk av med seieren i kategorien årets musikalske innslag. Det starter som en hysterisk festlig rap – og leder ut i nummeret «Tidssabotør». Ut fra låten «I Swear» med All-4-One får vi klagesangen fra tidsoptimistene. Juryen beskriver «Tidssabotør» som et fryktelig festlig nummer fra et svært musikalsk ensemble.

Årets ensemble er Elvebakkenrevyen «Ekko.» Aftenpostens anmeldere er enig om at dette er en revy som får alle aktørene til å løfte sammen. Danserne er likestilt med skuespillerne, og alle får like mye å gjøre. Revyen lar også de som er backstage skinne.

Nydalenrevyen fikk terningkast to av Aftenpostens anmelder, men vant i kategorien «åpen klasse».

Den største splittelsen innad i juryen kom under kåringen av kategorien åpen klasse. I år fikk Nydalenrevyen «Kraftpunkt» terningkast 2 i Aftenposten, noe det var uenighet om innad i juryen. Anmelderne er enige i at revyen ikke er for alle, men poengterer at den har en intensitet som en klubbnatt, subtil humor og at den til tider er veldig morsom. Kort sagt: Den er et sært, godt og rart kraftpunkt!

Derfor er Nydalenrevyen vinneren i kategorien åpen klasse.