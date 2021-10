Minnestund på Mortensrud etter drapet på 20-åringen. Ett minutts stillhet ble til to... og tre.

– Vi står sammen i lidelsen, sier Zahid Bhatti, som jobber med ungdom i området.

Ismail Bashir var en av mange som ville delta på lørdagens minnemarkering på Mortensrud. Broren hans var kompis med den drepte 20-åringen.

9. okt. 2021 18:59 Sist oppdatert nå nettopp

Ungdommer og unge voksne strømmet til Lofsrud skole på Mortensrud lørdag kveld.

De var der for å minnes og hedre den 20 år gamle mannen som ble drept torsdag. I svarte boblejakker og svarte kåper sto de sammen foran lysene, rosene og det store bildet av han som nå ikke finnes mer.

– Vi står sammen i lidelsen. Vi er en stor familie, sier Zahid Bhatti.

Han jobber med ungdom på Søndre Nordstrand muslimske senter. Lørdag talte han til alle som møtte opp på minnestunden for 20-åringen.

– Han var en god gutt, og han lever i våre hjerter, sa Bhatti.

Ett minutts stillhet ble til ett til. Og enda ett. Lenge kunne man bare høre vinden som suste i trærne rundt skolen.

Nærmiljøet er dypt preget av drapet på den unge mannen.

– Han hadde uflaks den dagen

Torsdag ble 20-åringen skutt i gressbakken bak Lofsrud skole på Mortensrud sør i Oslo. Dagen etter døde han av skuddene.

– Familien er knust. Barn skal vokse, gå på skole, kanskje spille fotball. Barn skal ikke skytes, sier Farid Bouras.

Bistandsadvokat Farid Bouras.

Bouras er bistandsadvokat for familien til den drepte 20-åringen.

– Han var en omgjengelig, grei, sympatisk, hjelpsom og glad gutt. Han hadde uflaks den dagen, legger han til.

Da Aftenposten treffer ham på minnestunden, forteller han at han nettopp har hatt en prat med en av de unge mennene som var sammen med 20-åringen den kvelden han ble skutt.

– Jeg snakket nettopp med en som så kompisen sin bli drept. Han forteller meg at han ikke har sovet på to dager. Han ser bilder i hodet sitt.

Drapet skjedde uten forvarsel, ifølge bistandsadvokaten.

– De var en gjeng som satt utenfor skolen den kvelden. De lo og hadde det hyggelig. Plutselig dukket det opp en person med finlandshette. Han skjøt gjennom en stor runding i en tjukk murvegg som var rett ved dem, sier Bouras.

Mange la frem blomster og tente lys for den drepte 20-åringen på Lofsrud skole lørdag kveld.

– Trolig tilfeldig offer

Fortsatt er ingen pågrepet for drapet, opplyser politiet.

– Familien er helt knust. De ber alle som kan ha opplysninger om å si fra til politiet slik at de kan oppklare hvorfor sønnen ble skutt og av hvem, skriver John Christian Elden til Aftenposten.

Han og Farid Bouras er bistandsadvokater til familien til den 20 år gamle mannen.

– Det at mye tyder på at han er et tilfeldig offer, gjør det hele meningsløst, samtidig som det er vanskeligere å oppklare. Politiet er presset med mange saker på kort tid, men vi regner med at de nødvendige ressurser brukes for å oppklare et drap, skriver Elden videre.