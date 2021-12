Vebjørn Sand kan bli Årets osloborger: – Flere forandret mening da de så hva dette var

Over byens tåkehav glitrer et gullslott i skogen. Vebjørn og Eimund Sands kunstinstallasjon «Roseslottet» forteller historien om okkupasjonen av Norge.

– Våre humanistiske verdier, alt vi mistet under okkupasjonen, er under press, sier Vebjørn Sand.

Nå nettopp

Hvem mener du er Årets osloborger? Gi din stemme nederst i saken.

– Jeg er overrasket og glad for å være nominert, sier kunstner Vebjørn Sand.

Han vil dele æren med broren Eimund og resten av Roseslottet-teamet.

– Du spiller på en måte spiss på laget, var det en som sa til meg. Jeg har hatt tusenvis av bekymringer, må passe på og følge opp. Det har vært utfordrende til tider. Vi har klart oss fordi et fantastisk team har stått på veldig!

Bak Frognerseteren stasjon ligger «Roseslottet», et spektakulært, utendørs kunstprosjekt om Norge under andre verdenskrig. Okkupasjonshistorien fortelles gjennom enorme malerier, skulpturer og installasjoner. Fem høye, gylne konstruksjoner symboliserer krigsårene og motstandskampen.

Stiftelsen Roseslottet har 20 ansatte. Blant dem er flere fra Oslo Bymisjons Unikum-prosjekt for inkluderende arbeidsliv.

Les også Disse kan bli Årets osloborger 2021

Haster å få malt 30 tidsvitner

Mens klam tåke ligger som et lokk over byen, skinner solen på «Roseslottet» tirsdag formiddag. Sand snakker engasjert om de ferskeste bildene i utstillingen: portrettene av motstandskvinner. Han malte dem mens han lyttet til Mozart.

– Mozarts musikk er lyden fra opplysningstiden. Jeg ble så inspirert. Derfor gikk det så lett å male disse bildene.

Han viser vei mellom portrettene. Under frosne grener er bilder av kvinner og menn fra kulturlivet som sto opp mot totalitære krefter.

– Tidsvitnene er ryggraden i utstillingen, sier Sand.

Svært mange av dem er gått bort. Det haster med å få malt 30 nye portretter av tidsvitner fra okkupasjonsårene.

Hedrer frihetskamp og demokrati

Kunstinstallasjonen åpnet 13. juni 2020 og er svært populært blant publikum. Over 232.000 besøkende har hittil sett det.

«Roseslottet» skildrer frihetskampen gjennom okkupasjonsårene 1940–45. Prosjektet hedrer demokratiet, rettsstaten og humanismen. Frihetsverdiene vi mistet, løftes frem.

Det spektakulære kunstprosjektet har fått stor oppmerksomhet og er på Time Magazines liste over World’s Greatest Places 2021. Sammen med broren Eimund ble Vebjørn Sand tildelt Oslo bys kunstnerpris for 2020, Vestre Akers kulturpris for 2020 og Sønsteby-prisen for 2022.

– Jeg har aldri opplevd noe sånt før, sier Vebjørn Sand.

Fakta Vebjørn Sand (55) Figurativ maler, installasjonskunstner og prosjektskaper av «Roseslottet» bak Frognerseteren.

Prosjekt som forteller historien om okkupasjonen av Norge og demokratiet vi mistet.

I 2020 var det 80 år siden Nazi-Tyskland angrep Norge og 75 år siden freden.

Vebjørn Sand er visjonsskaper og kunstnerisk leder sammen med broren Eimund Sand.

Han står bak flere offentlige kunstprosjekter, som Keplerstjernen og Leonardo da Vinci broen.

Skal stå til 31.12.2021. Vis mer

Kan bli stående til 2025

«Roseslottet» skal etter planen stå frem til 31. desember i år. Nå kan kunstprosjektet bli stående lenger, til 2025. Oslo-politikerne ønsker det. Fortsatt gjenstår en siste tillatelse fra statsforvalteren, som må forlenge et midlertidig unntak fra Markaloven.

Gjennom hele pandemien har utendørsutstillingen vært åpen for publikum. Nå kan maks 100 personer være til stede på konsertene.

– Konserter og aktiviteter er viktige. Publikum skal alltid få oppleve noe nytt her oppe, sier han.

Vebjørn Sand i «Roseslottet», en sansearena med malerier, skulpturer, installasjoner, omvisninger og konserter.

Glad for unges engasjement

Spesielt glad er Sand for den store interessen fra ungdom. I «Roseslottet» lærer de okkupasjonshistorien og frihetens historie. Kunstinstallasjonen er også et pedagogisk landskap.

– Vi avslutter omvisningen med skoleklasser ved at vi sammen leser artikkel 1 av FNs menneskerettighetserklæring: Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. Stadig flere lever i forvitrende demokratier. Våre humanistiske verdier, alt vi mistet under okkupasjonen, er under press. Derfor må de unge skoleres, sier Sand.

– Noen har vært kritiske til at du får leie denne plassen her oppe gratis av kommunen, og at Roseslottet muligens får stå til 2025? Før åpningen i 2020 kalte du prosessen en «boksekamp»?

– Ja, men jeg har opplevd at flere har forandret mening da de kom opp og så hva dette var. Kritikken stilnet.

Sand er vant til å stå i stormen.

– Slik er det når du jobber med store og synlige prosjekter, sier han.